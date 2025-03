'Você não sabe o que é um Palmeiras x Corinthians'. A frase clássica do personagem de Lima Duarte no filme 'Boleiros' é lembrada a cada véspera de Dérbi. Neste domingo (16), às 18h30 (de Brasília), mais uma vez os rivais estarão frente a frente e, agora, disputando o título do Campeonato Paulista. Este primeiro jogo será no Allianz Parque, enquanto a decisão está marcada para o dia 27, na Neo Química Arena.

continua após a publicidade

➡️ Palmeiras encerra preparação para a primeira final do Paulistão; veja provável escalação

E a história de decisões de Estaduais entre alviverdes e alvinegros é longa e repleta de capítulos com provocações dos dois lados. O Corinthians já venceu mais vezes, é verdade. Foram 30 taças, contra 26 do Palmeiras que, aliás, está em sua sexta final consecutiva e pode conquistar um tetracampeonato inédito. Portanto, não tem jogo fácil para nenhuma das equipes.

Em toda a história, foram oito finais de Paulistão entre os dois clubes, sendo a primeira em 1936 e a última em 2020. O Palmeiras leva vantagem em finais, pois acumula cinco títulos, contra três do Corinthians. Na maioria das vezes, as decisões foram recheadas de polêmicas e até brigas generalizadas.

continua após a publicidade

1993

O dia 12 de junho de 1993 está marcada no coração dos palmeirenses. Na ocasião, o Verdão encerrou um longo jejum de títulos e conquistou a taça ao reverter o placar do primeiro jogo. O Corinthians venceu o na ida por 1 a 0, em partida que Viola marcou e fez a famosa comemoração imitando um porco.

Na volta, uma goleada alviverde por 4 a 0, alma lavada e o grito que se ouvia das arquibancadas do Morumbi era: "Chora, Viola. Imita o porco agora". O Verdão era campeão, e a imagem de Evair correndo com os braços abertos após cobrança de pênalti é sempre lembrada mesmo após décadas.

continua após a publicidade

(Foto: Acervo Palmeiras)

➡️ Abel Ferreira revela choro e momento de maior vergonha no Palmeiras: ‘Sangrei por dentro’

1999

Campeão pelo Palmeiras em 1993, Edílson virou a casaca e acabou como protagonista da final de 1999. Entre as duas partidas da decisão daquele ano, o Palmeiras conquistou a tão sonhada Libertadores. Nas quartas de final, inclusive, eliminou o Timão, o que resultou em provocação no jogo de volta do Estadual.

Mesmo com a vitória do Corinthians por 3 a o no primeiro jogo, os palmeirenses apesar de precisarem reverter um placar muito difícil, queriam provocar. Liderado por Paulo Nunes, os jogadores entraram em campo com os cabelos pintados de verde.

Era quase 30 minutos do segundo tempo quando Edilson Capetinha, que estava prestes a ser substituído, decidiu colocar mais fogo no Dérbi. Na lateral do gramado, iniciou uma série de embaixadinhas, o que deu início a uma briga generalizada. O juiz não teve outra alternativa que não fosse encerrar a partida.

E não parou por aí. Apesar do Corinthians ter ficado com a taça, o "Diabo Loiro" desfilou com uma faixa de campeão da Libertadores e chamou o título do adversário de “Paulistinha”.

Foto: Reprodução

➡️ Corinthians busca revanche e tenta evitar feito inédito do Palmeiras

2018

O Verdão venceu o primeiro jogo por 1 a 0. Na volta, na casa alviverde, o Timão devolveu o placar. A polêmica do jogo foi um pênalti de Ralf em Dudu, marcado e, após oito minutos de paralisação, cancelado pelo árbitro Marcelo Aparecido de Souza. Naquela época, os jogos ainda não tinham VAR, e os palmeirenses alegaram interferência externa.

2020

A última final entre os rivais foi no ano da pandemia. No jogo de ida, empate sem gols na Neo Química Arena. Na volta, o Verdão vencia o Dérbi no Allianz Parque até os 51 minutos do segundo tempo, quando Gustavo Gómez derrubou Jô na área. O empate levou a decisão para os pênaltis: 4 a 3 para o Palmeiras e taça conquistada diante de sua torcida.

Relembre as finais de Dérbi no Paulistão