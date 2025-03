Flamengo aposta em retrospecto em clássicos para conquistar mais um Carioca

O Flamengo pode conquistar o seu 39° título do Campeonato Carioca neste domingo (16), no Maracanã. Para isso, basta apenas um empate diante do Fluminense, já que venceu o primeiro jogo por 2 a 1, com gols de Wesley e Juninho. O torcedor rubro-negro aposta no retrospecto em clássicos esse ano para gritar "é campeão" pela terceira vez em 2025 (anteriormente conquistou a Supercopa e a Taça Guanabara).

A equipe de Filipe Luís está invicta contra rivais nesse ano. Em sete partidas, foram seis vitórias rubro-negras e um empate, com aproveitamento de 90,5%.

O bom momento do Flamengo fica explícito ao analisar os números nos clássicos. Se no setor defensivo a equipe sofreu apenas três gols, no ofensivo conseguir balançar a rede adversária 11 vezes.

Arrascaeta durante o jogo de ida da decisão do Carioca (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)

Veja os números do Flamengo em clássicos em 2025

⚔ 7 jogos

🚥 6V-1E-0D (!)

📊 90.5% aproveitamento (!)

⚽ 11 gols (!)

🚫 3 gols sofridos (!)

👟 8.5 finalizações p/ marcar gol

⚠ 18.0 finalizações p/ sofrer gol (!)

⏳ 58.9% posse de bola

🧤 4 jogos sem sofrer gols

