Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (11/09/2025)

Veja os jogos televisionados desta quinta-feira

Hulk cercado por Matheus Pereira, Lucas Romero e Lucas Silva no Atlético-MG x Cruzeiro (Foto: Gilson Lobo/AGIF)
imagem cameraJogos de hoje: Cruzeiro e Atlético-MG pelas quartas de final da Copa do Brasil de 2025 (Foto: Gilson Lobo/AGIF)
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/09/2025
07:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

Quem joga no futebol hoje? Nesta quinta-feira (11), a agenda de futebol tem como grande destaque os jogos de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O clássico entre Cruzeiro e Atlético-MG abre a noite às 19h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), com transmissão exclusiva do Prime Video. Mais tarde, às 21h30, é a vez de outro confronto de peso: Botafogo e Vasco medem forças no Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), com exibição na Globo, ge tv, Sportv, Premiere e Prime Video.

Amistoso Internacional sub-15

  • 6h – Eslovênia sub-15 x Luxemburgo sub-15 – FIFA+

Eliminatórias COSAFA sub-17

  • 7h – Comores sub-17 x Essuatíni sub-17 – FIFA+
  • 10h – Zimbábue sub-17 x Moçambique sub-17 – FIFA+

Campeonato Islandês

  • 14h – IA Akranes x Breidablik – Canal GOAT e OneFootball

College NCAA feminino

  1. 19h – Arkansas (F) x Florida (F) – Disney+
  2. 19h – Stanford (F) x Clemson (F) – Disney+
  3. 19h – UCF (F) x North Florida (F) – Disney+
  4. 20h – UConn (F) x Rhode Island (F) – Disney+
  5. 20h30 – Colorado College (F) x Kansas State (F) – Disney+
  6. 21h – South Carolina (F) x Alabama (F) – Disney+

Copa do Brasil (quartas de final)

  • 19h30 – Cruzeiro x Atlético-MG – Prime Video
  • 21h30 – Botafogo x Vasco – Globo, ge tv, Sportv, Premiere e Prime Video

Lucas Freitas contra Chris Ramos em Vasco x Botafogo pela Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
Jogos de hoje: Botafogo e Vasco pelas quartas de final da Copa do Brasil de 2025 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Campeonato Argentino

  • 20h – Belgrano x San Martín de San Juan – Disney+

