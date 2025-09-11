Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (11/09/2025)
Veja os jogos televisionados desta quinta-feira
Quem joga no futebol hoje? Nesta quinta-feira (11), a agenda de futebol tem como grande destaque os jogos de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O clássico entre Cruzeiro e Atlético-MG abre a noite às 19h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), com transmissão exclusiva do Prime Video. Mais tarde, às 21h30, é a vez de outro confronto de peso: Botafogo e Vasco medem forças no Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), com exibição na Globo, ge tv, Sportv, Premiere e Prime Video.
Amistoso Internacional sub-15
- 6h – Eslovênia sub-15 x Luxemburgo sub-15 – FIFA+
Eliminatórias COSAFA sub-17
- 7h – Comores sub-17 x Essuatíni sub-17 – FIFA+
- 10h – Zimbábue sub-17 x Moçambique sub-17 – FIFA+
Campeonato Islandês
- 14h – IA Akranes x Breidablik – Canal GOAT e OneFootball
College NCAA feminino
- 19h – Arkansas (F) x Florida (F) – Disney+
- 19h – Stanford (F) x Clemson (F) – Disney+
- 19h – UCF (F) x North Florida (F) – Disney+
- 20h – UConn (F) x Rhode Island (F) – Disney+
- 20h30 – Colorado College (F) x Kansas State (F) – Disney+
- 21h – South Carolina (F) x Alabama (F) – Disney+
Copa do Brasil (quartas de final)
- 19h30 – Cruzeiro x Atlético-MG – Prime Video
- 21h30 – Botafogo x Vasco – Globo, ge tv, Sportv, Premiere e Prime Video
Campeonato Argentino
- 20h – Belgrano x San Martín de San Juan – Disney+
