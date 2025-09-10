Cruzeiro x Atlético-MG, pela Copa do Brasil: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Cruzeiro e Atlético-MG disputam vaga na semifinal da Copa do Brasil nesta quinta-feira (11), às 19h30, no Mineirão, com todos os ingressos vendidos desde a semana passada. No primeiro jogo, na Arena MRV, dia 27, a Raposa venceu por 2 a 0. O jogo terá transmissão ao vivo pelo “Prime Video”.

continua após a publicidade

Cruzeiro x Atlético-MG CRU CAM COPA DO BRASIL QUARTAS DE FINAL - JOGO DE VOLTA Data e Hora Quinta-feira, 11 de setembro de 2025, às 19h30 Local Mineirão, Belo Horizonte Árbitro Rafael Rodrigo Klein Assistentes Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) Var Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC) Onde assistir

Com a vitória por 2 a 0 no jogo de ida, o Cruzeiro pode perder por um gol de diferença para se classificar para a semifinal. Em caso de derrota da Raposa por dois gols, a vaga será definida nos pênaltis. O Atlético-MG precisa vencer por três gols de vantagem para se classificar no tempo normal. O adversário da equipe mineira que se classificar será Corinthians ou Athletico-PR.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Cruzeiro e Atlético-MG fazem mistério quanto às escalações para o clássico

As duas equipes fazem mistério quanto à escalação para o clássico desta quinta-feira (11). No Cruzeiro, o técnico Leonardo Jardim tem três problemas médicos: Matheus Pereira, Kaio Jorge e Wanderson. O meia sentiu dores na panturrilha esquerda no treino do dia 5; o artilheiro do Campeonato Brasileiro foi cortado da Seleção Brasileira após reclamar de dores na coxa esquerda na vitória por 3 a 0 sobre o Chile, dia 4, no Maracanã; e o atacante ex-Internacional reclama de dores no joelho direito desde a vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, dia 30.

continua após a publicidade

Matheus Pereira e Wanderson já voltaram a treinar, ainda que parcialmente, na Toca da Raposa, e devem jogar. O suspense maior é quanto ao aproveitamento de Kaio Jorge, que vem fazendo tratamento intensivo – o Cruzeiro não divulgou se o jogador já voltou a treinar com os companheiros. O zagueiro Fabrício Bruno, que jogou pela Seleção Brasileira contra a Bolívia, se reapresentou na tarde desta quarta-feira (10).

Zagueiro Fabrício Bruno marca primeiro gol do Cruzeiro contra o Atlético-MG, na Arena MRV (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

➡️Clássico terá dois técnicos estrangeiros pela oitava vez

No Atlético-MG, a maior novidade é a estreia do técnico argentino Jorge Sampaoli, substituto de Cuca, demitido após a derrota para o Cruzeiro no jogo de ida. A expectativa é quanto a possíveis mudanças que o treinador possa fazer na equipe que vinha sendo titular.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Atlético-MG

O zagueiro Lyanco, que se recupera de contusão na coxa esquerda e não participou do primeiro jogo, pode aparecer no time. O zagueiro Ivan Román e o volante Alan Franco, que estavam com as seleções chilena e equatoriana, respectivamente, vão ser avaliados ao retornar a Belo Horizonte, mas devem ser liberados para o jogo.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim)

Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Kaio Jorge (Gabigol) e Wanderson.

ATLÉTICO-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)

Everson; Natanael (Fausto Vera), Lyanco (Vitor Hugo), Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Alexsander e Gustavo Scarpa; Dudu (Rony), Hulk e Cuello.