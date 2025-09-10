Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (10/09/2025)
Veja os jogos televisionados desta quarta-feira
- Matéria
- Mais Notícias
Quem joga no futebol hoje? Nesta quarta-feira (10), a bola rola em diferentes cantos do Brasil e dos Estados Unidos, com destaque para os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. Fluminense e Bahia abrem a rodada às 19h (de Brasília), no Maracanã, com transmissão do Sportv e Premiere, enquanto Corinthians e Athletico-PR duelam às 21h30 (de Brasília), em Itaquera, com exibição na Globo, Sportv, Premiere e Prime Video. A agenda nacional ainda traz três partidas pela Copa Santa Catarina, enquanto, no exterior, os playoffs da USL League One e os jogos universitários da NCAA movimentam o futebol norte-americano.
Relacionadas
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Copa do Brasil (quartas de final)
- 19h – Fluminense x Bahia – Sportv e Premiere
- 21h30 – Corinthians x Athletico-PR – Globo, Sportv, Premiere e Prime Video
▶️Clique para assistir no Premiere
▶️Clique para assistir no Sportv
Copa Santa Catarina
- 19h – Barra x Marcílio Dias – FCF TV (YouTube)
- 20h – Caravaggio x Criciúma – FCF TV (YouTube)
- 20h – Concórdia x Chapecoense – FCF TV (YouTube)
USL League One Cup (semifinal)
- 20h – Rhode Island x Sacramento Republic – Disney+
- 20h30 – Hartford Athletic x Greenvile Triumph – Disney+
➡️ Clique para assistir no Disney+
College NCAA
- 20h – UConn x Brown – Disney+
College NCAA: ACC feminino
- 21h – Miami (F) x Wake Forest (F) – Disney+
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias