Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (10/09/2025)

Veja os jogos televisionados desta quarta-feira

COPA DO BRASIL 2025, ATHLETICO-PR X CORINTHIANS
imagem cameraJogos de hoje: Athletico-PR e Corinthians em ação pela Copa do Brasil (Foto: Robson Mafra/AGIF)
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/09/2025
07:00
Quem joga no futebol hoje? Nesta quarta-feira (10), a bola rola em diferentes cantos do Brasil e dos Estados Unidos, com destaque para os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. Fluminense e Bahia abrem a rodada às 19h (de Brasília), no Maracanã, com transmissão do Sportv e Premiere, enquanto Corinthians e Athletico-PR duelam às 21h30 (de Brasília), em Itaquera, com exibição na Globo, Sportv, Premiere e Prime Video. A agenda nacional ainda traz três partidas pela Copa Santa Catarina, enquanto, no exterior, os playoffs da USL League One e os jogos universitários da NCAA movimentam o futebol norte-americano.

Copa do Brasil (quartas de final)

  • 19h – Fluminense x Bahia – Sportv e Premiere
  • 21h30 – Corinthians x Athletico-PR – Globo, Sportv, Premiere e Prime Video
Jogadores de Bahia e Fluminense em atrito na Fonte Nova (Foto: Marcio Jose/AGIF)
Jogos de hoje: Bahia e Fluminense em ação na Copa do Brasil (Foto: Marcio Jose/AGIF)

Copa Santa Catarina

  • 19h – Barra x Marcílio Dias – FCF TV (YouTube)
  • 20h – Caravaggio x Criciúma – FCF TV (YouTube)
  • 20h – Concórdia x Chapecoense – FCF TV (YouTube)
Jogos de hoje: Chapecoense em ação nesta temporada (Foto: Giovani Baccin/AGIF)

USL League One Cup (semifinal)

  • 20h – Rhode Island x Sacramento Republic – Disney+
  • 20h30 – Hartford Athletic x Greenvile Triumph – Disney+

College NCAA

  • 20h – UConn x Brown – Disney+

College NCAA: ACC feminino

  • 21h – Miami (F) x Wake Forest (F) – Disney+

