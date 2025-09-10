menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Botafogo x Vasco: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil

Equipes se enfrentam no Nilton Santos pelas quartas de final da Copa do Brasil

imagem cameraBotafogo e Vasco se enfrentam no Nilton Santos nesta quinta-feira (Arte: Lance!)
Pedro-Cobalea-Neves-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Cobalea Neves
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/09/2025
19:15
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Botafogo recebe o Vasco nesta quinta-feira (11), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos. O jogo é valido pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O clássico carioca será transmitido ao vivo por TV Globo, Sportv, Premiere e Amazon Prime Video.

continua após a publicidade

Relacionadas

Lucas Freitas contra Chris Ramos em Vasco x Botafogo pela Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
Lucas Freitas contra Chris Ramos em Vasco x Botafogo pela Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Após o empate em 1 a 1 em São Januário, as equipes buscam a vitória neste segundo confronto para buscar uma vaga nas semifinais. Em caso de empate, a definição será nos pênaltis.

Ficha do jogo

Botafogo-escudo-onde-assistir
BOT
Vasco-escudo-onde-assistir
VAS
COPA DO BRASIL
QUARTAS DE FINAL (IDA)
Data e Hora
quinta-feira, 11 de setembro de 2025, às 21h30
Local
Nilton Santos
Árbitro
Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
Assistentes
Guilherme Dias Camilo (MG) e Alex Ang Ribeiro (SP)
Var
Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)
Onde assistir
Clique para assistir no Premiere
Clique para assistir no SportTV

Botafogo X Vasco: como chegam os times?

O Botafogo chega para enfrentar o Vasco com algumas incertezas no time tiular. O volante Danilo está com um problema físico e pode desfalcar a equipe de Davide Ancelotti. Além dele, o lateral-direito Vitinho, que esteve com Seleção Brasileira durante a Data Fifa, deve ser uma ausência entre os onze iniciais. O meia Savarino, que foi convocado pela Seleção Venezuelana também não deve inciar a partida pelo Glorioso.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Já o Vasco deve ter o retorno de Paulo Henrique e Tchê Tchê que estavam lesionados nos últimos jogos da equipe. O treinador Fernando Diniz terá também todos os reforços à disposição, com exceção do colombiano Carlos Cuesta, que foi regularizado após o fim do prazo de inscrição para está fase da Copa do Brasil.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X VASCO
QUARTAS DE FINAL (VOLTA) - COPA DO BRASIL
📆 Data e horário: quinta-feira, 11 de setembro de 2025, às 21h30 (horário de Brasília);
📍 Local: Nilton Santos;
📺 Onde assistir: TV Globo, Sportv, Premiere e Amazon Prime Video;
🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE);
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Alex Ang Ribeiro (SP);
🖥️ VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN).

continua após a publicidade

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOTAFOGO (Técnico: Davide Ancelotti)

Neto, Mateo Ponte (Vitinho), Alexander Barboza, David Ricardo, Alex Telles, Marlon Freitas, Danilo (Newton), Savarino (Santi Rodríguez), Montoro, Artur e Arthur Cabral.

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê e Coutinho; Rayan, Nuno Moreira eVegetti.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias