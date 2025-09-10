menu hamburguer
Calderano nas oitavas do WTT de Macau; horário e onde assistir

Mesa-tenista brasileiro encara o alemão Qiu Dang (12º) na sexta-feira

Hugo Calderano na vitória na estreia do WTT de Macau (Divulgação/WTT)
imagem cameraHugo Calderano na vitória na estreia do WTT de Macau (Divulgação/WTT)
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/09/2025
15:37
Atualizado há 2 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

Depois da vitória, por 3 a 0, sobre o sul-coreano An Jaehyun, na estreia, na madrugada de terça-feira, Hugo Calderano já tem data para voltar à mesa, pelo WTT de Macau. Na sexta-feira, às 9h15 (de Brasília), o número 4 do mundo enfrenta o alemão Qiu Dang (12º), em confronto pelas oitavas de final. O torneio tem transmissão ao vivo pela CazéTV e pelo canal do World Table Tennis (WTT) no YouTube.

continua após a publicidade

A partida entre o brasileiro e o alemão será um tira-teima, com uma vitória para cada até aqui. O mais recente, em junho, foi vencido por Qiu, pelo Campeonato Alemão.

Na estreia, apesar da vitória em sets diretos, Calderano, campeão da Copa do Mundo e vice do Mundial, ambos neste ano, protagonizou duas grandes viradas, nas primeira e terceira parciais. Nessa última, o brasileiro perdia por 8 a 2 e venceu por 10/8.

continua após a publicidade

O alemão Dang Qiu é o próximo adversário de Calderano no WTT de Macau (Foto: Divulgação/WTT)

Também na terça-feira, Bruna Takahashi, mulher de Calderano, virou na estreia contra a francesa Jia Nan Yuan, número 23 do ranking, por 3 a 1, com parciais de 11/13, 11/7, 13/11 e 11/7.

Takahashi joga nesta quinta

Nesta quinta-feira, às 9h15 (de Brasília), a número 1 do Brasil desafia a anfitriã Zhu Yuling, sétima do ranking, em duelo pelas oitavas de final.

continua após a publicidade

Hugo Calderano nas oitavas de final do WTT de Macau

HUGO CALDERANO x QIU DANG
OITAVAS DE FINAL DO WTT DE MACAU

🏟️ Local: Macau, na China
🎾 Fase: oitavas de final
🕰️ Dia e horário: sexta-feira, 12 de setembro, às 9h15 (de Brasília)
📺 Onde assistir: Cazé TV e canal do World Table Tennis (WTT) no YouTube

Bruna Takahashi na vitória na estreia do WTT de Macau (Foto:Divulgação/WTT)
Bruna Takahashi na vitória na estreia do WTT de Macau (Foto:Divulgação/WTT)

