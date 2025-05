Quem joga no futebol hoje? Neste sábado (10), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os do Brasileirão Série A, B e C, La Liga, Campeonato Italiano, Campeonato Italiano, Bundesliga, Premier League, Campeonato Turco e mais

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 10 de maio de 2025)

Brasileirão

Fortaleza x Juventude - 16h - Premiere

Vitória x Vasco - 18h30 - Premiere

Grêmio x RB Bragantino - 18h30 - Premiere

Mirassol x Corinthians - 18h30 - Prime Video

Flamengo x Bahia - 21h - Sportv e Premiere

Brasileirão Série B

Avaí x Atlético-GO - 16h - Rede TV!, Desimpedidos e Disney+

Goiás x Coritiba - 18h30 - ESPN e Disney+

Brasileirão Série C

Náutico x Confiança - 17h - DAZN e Nosso Futebol (YouTube e PPV)

Guarani x São Bernardo - 17h - DAZN e Nosso Futebol+

Brusque x ABC - 19h30 - Nosso Futebol+

Anápolis x Ypiranga - 19h30 - Nosso Futebol+

La Liga

Valencia x Getafe - 9h - ESPN 2 e Disney+

Celta de Vigo x Sevilla - 11h15 - Disney+

Girona x Villarreal - 13h30 - Disney+

Mallorca x Real Valladolid - 13h30 - Disney+

Atlético de Madrid x Real Sociedad - 16h - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

Como x Cagliari - 10h - Disney+

Lazio x Juventus - 13h - Disney+

Empoli x Parma - 15h45 - Disney+

Bundesliga

Werder Bremen x RB Leipzig - 10h30 - CazéTV e OneFootball

Union Berlin x Heidenheim - 10h30 - OneFootball

VfL Bochum x Mainz 05 - 10h30 - Canal GOAT e OneFootball

Holstein Kiel x Freiburg - 10h30 - OneFootball

Bayern de Munique x Borussia Monchengladbach - 13h30 - RedeTV!, Canal GOAT e OneFootball

Premier League

Southampton x Manchester City - 11h - ESPN e Disney+

Fulham x Everton - 11h - Disney+

Wolves x Brighton - 11h - Disney+

Ipswich x Brentford - 11h - Disney+

Bournemouth x Aston Villa - 13h30 - ESPN e Disney+

Campeonato Turco

Trabzonspor x Galatasaray - 13h - Disney+

Campeonato Português

Benfica x Sporting - 14h - ESPN 4 e Disney+

Casa Pia x Braga - 16h30 - Disney+

Campeonato Belga

Anderlecht x Union Saint Gilloise - 15h45 - Disney+

MLS

Minnesota United x Inter Miami - 17h30 - Apple TV+

Campeonato Francês

Montpellier x PSG - 16h - CazéTV

Mônaco x Lyon - 16h - CazéTV

Le Havre x Olympique de Marselha - 16h - CazéTV

Brasileirão feminino

Flamengo (F) x Real Brasília (F) - 17h - TV Brasil

Juventude (F) x Internacional (F) - 21h - TV Brasil

Campeonato Argentino

Racing x Platense - 18h45 - Disney+

Boca Juniors x Lanús - 21h - ESPN 4 e Disney+

Paulistão sub-20

São Paulo sub-20 x Tanabi sub-20 - 15h - Canal Paulistão (YouTube)

Corinthians sub-20 x Araçatuba sub-20 - 15h - Canal Paulistão (YouTube)

Grêmio Osasco sub-20 x Santos sub-20 - 15h - Canal Paulistão (YouTube)

Quarta Divisão Inglesa (Playoffs de acesso)

Notts County x AFC Wimbledon - 16h - Disney+

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

Fortuna Dusseldorf x Schalke 04 - 8h - OneFootball

Hamburgo x SSV Ulm - 15h30 - OneFootball

Terceira Divisão Inglesa (Playoffs de acesso)

Leyton Orient x Stockport - 8h30 - Disney+

Campeonato Inglês feminino

Chelsea (F) x Liverpool (F) - 8h30 - ESPN e Disney+

NWSL

Chicago Red Stars (F) x Washington Spirit (F) - 13h50 - ESPN 2 e Disney+

North Carolina Courage (F) x Orlando Pride (F) - 20h30 - Canal GOAT

Paulistão sub-20 feminino

Palmeiras sub-20 (F) x Portuguesa sub-20 (F) - 15h - TV Palmeiras Sportingbet (YouTube)