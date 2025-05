O futebol de seleções é muitas vezes esquecidos por torcedores, sendo lembrado apenas quando grandes torneios como Copa do Mundo, Eurocopa e Copa América acontecem. Fato é que os bastidores são tão movimentados quanto os de clubes, com transações "às escuras" acontecendo. Uma das mais recentes envolveu a Argentina e Espanha, que brigavam pela aquisição de um nome promissor.

Nascido em Tenerife, na Espanha, Nico Paz tem dupla nacionalidade, já que seu pai é da Argentina. Ao longo da breve carreira, o meia precisou escolher entre as duas seleções. Ao fim, acabou optando por defender as cores da equipe sul-americana de Lionel Messi e companhia. Recentemente, o treinador dos Hermanos celebrou sua "contratação".

— Trouxemos isso da Espanha. Trouxemos para nós mesmos, fomos espertos. O garoto ficou feliz em se juntar à seleção nacional e tem um grande futuro — celebrou Scaloni em entrevista concedida ao jornalista Siro López.

Para evitar dúvidas, Scaloni, inclusive, fez questão de convocar Nico Paz recentemente. O meia já havia vestido a camisa da albiceleste nas categorias de base, o que já dava indícios que iria optar pela Argentina a longo prazo. Ele, porém, pertencia ao Real Madrid, o que dava esperanças à Espanha.

Nico Paz em sua primeira Data Fifa pela Argentina ao lado de Lionel Messi (Foto: Reproduçãp/Instagram)

— Nasci na Espanha e amo os dois países. Ao final, decidi representar a Argentina. É o que mais me representa por como é o país, por como se vive o futebol e também por meu pai — disse Paz na época.

Nico Paz é cobiçado por gigantes

Visto como uma das grandes joias do futebol como um todo, Nico Paz atualmente defende as cores do Como, da Itália. Em temporada de ascensão, o meia já desperta o interesse de gigantes europeus. Clube o qual foi revelado, o Real Madrid destoa como um dos favoritos, já que possui cláusula de recompra a baixo custo.

