Quem joga no futebol hoje? Neste domingo (7), o futebol nacional e internacional apresenta uma agenda repleta de partidas importantes, com destaque para as Eliminatórias Europeias e da África da Copa do Mundo de 2026, que movimentam seleções em diferentes horários ao longo do dia. No cenário brasileiro, a final do Brasileirão Feminino entre Cruzeiro e Corinthians promete fortes emoções, enquanto as Séries B, C e D do Campeonato Brasileiro seguem com confrontos decisivos na briga pelo acesso. Já no futebol feminino internacional, os campeonatos Inglês, Alemão e dos Estados Unidos trazem clássicos e rivalidades tradicionais. Ainda pela manhã, a Copa da Liga Japonesa entra na fase de quartas de final, com quatro jogos transmitidos ao vivo.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Copa da Liga Japonesa (quartas)

6h30 – Sanfrecce Hiroshima x Shonam Bellmare – Canal GOAT 7h – Kawasaki Frontale x Urawa Reds – Canal GOAT 7h – Kashiwa Reysol x Yokohama F. Marinos – Canal GOAT 7h – Vissel Kobe x Yokohama FC – Canal GOAT

Campeonato Inglês Feminino

8h – Tottenham (F) x West Ham (F) – Disney+ 8h – Manchester United (F) x Leicester (F) – Disney+ 8h – Liverpool (F) x Everton (F) – Xsports e Disney+ 8h – Brighton (F) x Aston Villa (F) – Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+

Eliminatórias Europeias

10h – Geórgia x Bulgária – ESPN e Disney+ 13h – Lituânia x Holanda – Sportv 13h – Macedônia do Norte x Liechtenstein – ESPN e Disney+ 15h45 – Alemanha x Irlanda do Norte – Sportv 15h45 – Turquia x Espanha – ESPN e Disney+ 15h45 – Bélgica x Cazaquistão – Disney+ 15h45 – Polônia x Finlândia – Disney+ 15h45 – Luxemburgo x Eslováquia – Disney+

Jogos de hoje: seleção da Espanha na vitória contra a Bulgária por 3 a 0 nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026 (Foto: Nikolay Doychinov/AFP)

Brasileirão Feminino (final)

10h30 – Cruzeiro (F) x Corinthians (F) – Globo, Sportv e TV Brasil

Campeonato Uruguaio

11h – Cerro x Cerro Largo – Disney+ 15h30 – Progreso x Miramar Misiones – Disney+ 18h – Nacional x Racing – Disney+ 20h30 – Montevideo City Torque x Liverpool – Disney+

Campeonato Alemão Feminino

11h – Hamburgo (F) x Wolfsburg (F) – DAZN

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

11h15 – Burgos x Las Palmas – Disney+

13h30 – Almería x Racing Santander – Disney+

Eliminatórias Africanas

13h – República Centro-Africana x Comores – FIFA+

Brasileirão Série B

16h – Criciúma x Chapecoense – Disney+

18h30 – América-MG x Operário-PR – Disney+

20h30 – Avaí x Goiás – RedeTV!, Desimpedidos, ESPN e Disney+

Liga Feminina dos EUA

16h – Chicago Stars x Orlando Pride – Xsports e Canal GOAT

18h – NJ/NY Gotham (F) x Angel City (F) – Disney+

21h30 – San Diego Wave (F) x Houston Dash (F) – ESPN 4 e Disney+

Brasileirão Série C

16h30 – Floresta x Caxias – SportyNet+

19h – Brusque x Náutico – SportyNet+

Brasileirão Série D (quartas)

19h – América-RN x Santa Cruz – Metrópoles (YouTube)

Jogos de hoje: Santa Cruz x América-RN, em jogo válido pelo Brasileirão Série D (Foto: Marlon Costa/AGIF)

MLS

20h – Sporting Kansas City x Austin – Space, HBO Max e Apple TV

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.