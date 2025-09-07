menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (07/09/2025)

Veja os jogos televisionados deste domingo

cruzeiro x corinthians
imagem cameraJogos de hoje: Corithians x Cruzeiro, em jogo válido pelo Brasileirão Feminino (Foto: CBF/Flickr)
Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/09/2025
07:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

Quem joga no futebol hoje? Neste domingo (7), o futebol nacional e internacional apresenta uma agenda repleta de partidas importantes, com destaque para as Eliminatórias Europeias e da África da Copa do Mundo de 2026, que movimentam seleções em diferentes horários ao longo do dia. No cenário brasileiro, a final do Brasileirão Feminino entre Cruzeiro e Corinthians promete fortes emoções, enquanto as Séries B, C e D do Campeonato Brasileiro seguem com confrontos decisivos na briga pelo acesso. Já no futebol feminino internacional, os campeonatos Inglês, Alemão e dos Estados Unidos trazem clássicos e rivalidades tradicionais. Ainda pela manhã, a Copa da Liga Japonesa entra na fase de quartas de final, com quatro jogos transmitidos ao vivo.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Copa da Liga Japonesa (quartas)

  1. 6h30 – Sanfrecce Hiroshima x Shonam Bellmare – Canal GOAT
  2. 7h – Kawasaki Frontale x Urawa Reds – Canal GOAT
  3. 7h – Kashiwa Reysol x Yokohama F. Marinos – Canal GOAT
  4. 7h – Vissel Kobe x Yokohama FC – Canal GOAT

Campeonato Inglês Feminino

  1. 8h – Tottenham (F) x West Ham (F) – Disney+
  2. 8h – Manchester United (F) x Leicester (F) – Disney+
  3. 8h – Liverpool (F) x Everton (F) – Xsports e Disney+
  4. 8h – Brighton (F) x Aston Villa (F) – Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+

Eliminatórias Europeias

  1. 10h – Geórgia x Bulgária – ESPN e Disney+
  2. 13h – Lituânia x Holanda – Sportv
  3. 13h – Macedônia do Norte x Liechtenstein – ESPN e Disney+
  4. 15h45 – Alemanha x Irlanda do Norte – Sportv
  5. 15h45 – Turquia x Espanha – ESPN e Disney+
  6. 15h45 – Bélgica x Cazaquistão – Disney+
  7. 15h45 – Polônia x Finlândia – Disney+
  8. 15h45 – Luxemburgo x Eslováquia – Disney+
FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-BUL-ESP
Jogos de hoje: seleção da Espanha na vitória contra a Bulgária por 3 a 0 nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026 (Foto: Nikolay Doychinov/AFP)

Brasileirão Feminino (final)

  • 10h30 – Cruzeiro (F) x Corinthians (F) – Globo, Sportv e TV Brasil

Campeonato Uruguaio

  1. 11h – Cerro x Cerro Largo – Disney+
  2. 15h30 – Progreso x Miramar Misiones – Disney+
  3. 18h – Nacional x Racing – Disney+
  4. 20h30 – Montevideo City Torque x Liverpool – Disney+

Campeonato Alemão Feminino

  1. 11h – Hamburgo (F) x Wolfsburg (F) – DAZN

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

  • 11h15 – Burgos x Las Palmas – Disney+
  • 13h30 – Almería x Racing Santander – Disney+

Eliminatórias Africanas

  • 13h – República Centro-Africana x Comores – FIFA+

Brasileirão Série B

  • 16h – Criciúma x Chapecoense – Disney+
  • 18h30 – América-MG x Operário-PR – Disney+
  • 20h30 – Avaí x Goiás – RedeTV!, Desimpedidos, ESPN e Disney+

Liga Feminina dos EUA

  • 16h – Chicago Stars x Orlando Pride – Xsports e Canal GOAT
  • 18h – NJ/NY Gotham (F) x Angel City (F) – Disney+
  • 21h30 – San Diego Wave (F) x Houston Dash (F) – ESPN 4 e Disney+

Brasileirão Série C

  • 16h30 – Floresta x Caxias – SportyNet+
  • 19h – Brusque x Náutico – SportyNet+

Brasileirão Série D (quartas)

  1. 19h – América-RN x Santa Cruz – Metrópoles (YouTube)
BRASILEIRO D 2025, SANTA CRUZ X AMERICA NATAL
Jogos de hoje: Santa Cruz x América-RN, em jogo válido pelo Brasileirão Série D (Foto: Marlon Costa/AGIF)

MLS

  • 20h – Sporting Kansas City x Austin – Space, HBO Max e Apple TV

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias