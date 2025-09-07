Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (07/09/2025)
Veja os jogos televisionados deste domingo
Quem joga no futebol hoje? Neste domingo (7), o futebol nacional e internacional apresenta uma agenda repleta de partidas importantes, com destaque para as Eliminatórias Europeias e da África da Copa do Mundo de 2026, que movimentam seleções em diferentes horários ao longo do dia. No cenário brasileiro, a final do Brasileirão Feminino entre Cruzeiro e Corinthians promete fortes emoções, enquanto as Séries B, C e D do Campeonato Brasileiro seguem com confrontos decisivos na briga pelo acesso. Já no futebol feminino internacional, os campeonatos Inglês, Alemão e dos Estados Unidos trazem clássicos e rivalidades tradicionais. Ainda pela manhã, a Copa da Liga Japonesa entra na fase de quartas de final, com quatro jogos transmitidos ao vivo.
Copa da Liga Japonesa (quartas)
- 6h30 – Sanfrecce Hiroshima x Shonam Bellmare – Canal GOAT
- 7h – Kawasaki Frontale x Urawa Reds – Canal GOAT
- 7h – Kashiwa Reysol x Yokohama F. Marinos – Canal GOAT
- 7h – Vissel Kobe x Yokohama FC – Canal GOAT
Campeonato Inglês Feminino
- 8h – Tottenham (F) x West Ham (F) – Disney+
- 8h – Manchester United (F) x Leicester (F) – Disney+
- 8h – Liverpool (F) x Everton (F) – Xsports e Disney+
- 8h – Brighton (F) x Aston Villa (F) – Disney+
Eliminatórias Europeias
- 10h – Geórgia x Bulgária – ESPN e Disney+
- 13h – Lituânia x Holanda – Sportv
- 13h – Macedônia do Norte x Liechtenstein – ESPN e Disney+
- 15h45 – Alemanha x Irlanda do Norte – Sportv
- 15h45 – Turquia x Espanha – ESPN e Disney+
- 15h45 – Bélgica x Cazaquistão – Disney+
- 15h45 – Polônia x Finlândia – Disney+
- 15h45 – Luxemburgo x Eslováquia – Disney+
Brasileirão Feminino (final)
- 10h30 – Cruzeiro (F) x Corinthians (F) – Globo, Sportv e TV Brasil
Campeonato Uruguaio
- 11h – Cerro x Cerro Largo – Disney+
- 15h30 – Progreso x Miramar Misiones – Disney+
- 18h – Nacional x Racing – Disney+
- 20h30 – Montevideo City Torque x Liverpool – Disney+
Campeonato Alemão Feminino
- 11h – Hamburgo (F) x Wolfsburg (F) – DAZN
Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)
- 11h15 – Burgos x Las Palmas – Disney+
- 13h30 – Almería x Racing Santander – Disney+
Eliminatórias Africanas
- 13h – República Centro-Africana x Comores – FIFA+
Brasileirão Série B
- 16h – Criciúma x Chapecoense – Disney+
- 18h30 – América-MG x Operário-PR – Disney+
- 20h30 – Avaí x Goiás – RedeTV!, Desimpedidos, ESPN e Disney+
Liga Feminina dos EUA
- 16h – Chicago Stars x Orlando Pride – Xsports e Canal GOAT
- 18h – NJ/NY Gotham (F) x Angel City (F) – Disney+
- 21h30 – San Diego Wave (F) x Houston Dash (F) – ESPN 4 e Disney+
Brasileirão Série C
- 16h30 – Floresta x Caxias – SportyNet+
- 19h – Brusque x Náutico – SportyNet+
Brasileirão Série D (quartas)
- 19h – América-RN x Santa Cruz – Metrópoles (YouTube)
MLS
- 20h – Sporting Kansas City x Austin – Space, HBO Max e Apple TV
