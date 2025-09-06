Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (06/09/2025)
Quem joga no futebol hoje? Neste sábado (6), o futebol nacional e internacional oferece uma programação recheada de confrontos decisivos. No Brasil, a Copa do Nordeste é o principal destaque do dia com a final entre Bahia e Confiança. Também terá disputas da Série B, C e D do Brasileirão, além de Eliminatórias para a Copa do Mundo da Uefa. Cristiano Ronaldo é a estrela esperada em campo na partida entre Armênia e Portugal.
Final, CR7, feminino e mais: Veja os jogos de hoje deste sábado (06/09/2025)
Copa do Nordeste (Final)
17h30 – Bahia x Confiança – ESPN 4, Disney+ e Premiere
Brasileirão Série B
16h00 – Botafogo-SP x Athletico-PR – RedeTV!, SportyNet, ESPN, Disney+ e Desimpedidos
Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 da Uefa
10h00 – Letônia x Sérvia – Sportv
13h00 – Inglaterra x Andorra – ESPN e Disney+
13h00 – Armênia x Portugal – Sportv
15h45 – Áustria x Chipre – ESPN 3 e Disney+
15h45 – Irlanda x Hungria – Sportv 4
Brasileirão Série C
17h00 – Guarani x Ponte Preta – SportyNet (TV e YouTube)
19h30 – São Bernardo x Londrina – SportyNet (TV e YouTube)
Brasileirão Série D (quartas)
16h00 – Barra x Cianorte – Metrópoles (YouTube)
16h00 – Inter de Limeira x Goiatuba – Metrópoles (YouTube)
17h00 – ASA x Maranhão – Metrópoles (YouTube)
Campeonato Inglês (Quarta Divisão)
08h30 – Newport County x Bristol Rovers – Disney+
13h30 – Bromley x Gillingham – Disney+
Campeonato Inglês Feminino
09h30 – Arsenal (F) x London City Lionesses (F) – Canal GOAT
Eliminatórias Africanas
13h00 – Nigéria x Ruanda – CazéTV e FIFA+
Campeonato Norte-Irlandês
11h00 – Linfield x Portadown – OneFootball
11h00 – Ballymena United x Glentoran – OneFootball
11h00 – Crusaders x Coleraine – OneFootball
11h00 – Carrick Rangers x Cliftonville – OneFootball
Supercopa da Argentina
15h00 – Vélez Sarsfield x Central Córdoba – Disney+
Campeonato Holandês (Segunda Divisão)
15h00 – Cambuur x Willem II – Canal CaloSalvador (YouTube)
Campeonato Uruguaio
15h30 – Montevideo Wanderers x Danubio – Disney+
18h00 – Peñarol x Plaza Colonia – Disney+
20h30 – Boston River x River Plate – Disney+
Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)
16h00 – Málaga x Granada – Disney+
Campeonato Português
16h30 – Estoril x Santa Clara – Xsports
Amistoso Internacional
18h00 – Estados Unidos x Coreia do Sul – Xsports
MLS (Major League Soccer)
21h30 – Chicago Fire x New England Revolution – Apple TV
21h30 – Houston Dynamo x Los Angeles Galaxy – Apple TV
21h30 – St. Louis x Dallas – Apple TV
Liga Feminina dos EUA (NWSL)
23h00 – Bay FC (F) x Kansas City Current (F) – Xsports
