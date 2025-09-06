menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (06/09/2025)

Veja os jogos televisionados deste sábado

Cristiano Ronaldo - Portugal
imagem cameraCristiano Ronaldo comemora vitória na Nations League (Foto: Tobias Schwarz/AFP)
Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/09/2025
07:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

Quem joga no futebol hoje? Neste sábado (6), o futebol nacional e internacional oferece uma programação recheada de confrontos decisivos. No Brasil, a Copa do Nordeste é o principal destaque do dia com a final entre Bahia e Confiança. Também terá disputas da Série B, C e D do Brasileirão, além de Eliminatórias para a Copa do Mundo da Uefa. Cristiano Ronaldo é a estrela esperada em campo na partida entre Armênia e Portugal.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Final, CR7, feminino e mais: Veja os jogos de hoje deste sábado (06/09/2025)

Copa do Nordeste (Final)

17h30 – Bahia x Confiança – ESPN 4, Disney+ e Premiere

▶️Clique para assistir no Premiere

Brasileirão Série B

16h00 – Botafogo-SP x Athletico-PR – RedeTV!, SportyNet, ESPN, Disney+ e Desimpedidos

Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 da Uefa

10h00 – Letônia x Sérvia – Sportv
13h00 – Inglaterra x Andorra – ESPN e Disney+
13h00 – Armênia x Portugal – Sportv
15h45 – Áustria x Chipre – ESPN 3 e Disney+
15h45 – Irlanda x Hungria – Sportv 4

continua após a publicidade

▶️Clique para assistir no Sportv

Brasileirão Série C

17h00 – Guarani x Ponte Preta – SportyNet (TV e YouTube)
19h30 – São Bernardo x Londrina – SportyNet (TV e YouTube)

Brasileirão Série D (quartas)

16h00 – Barra x Cianorte – Metrópoles (YouTube)
16h00 – Inter de Limeira x Goiatuba – Metrópoles (YouTube)
17h00 – ASA x Maranhão – Metrópoles (YouTube)

Campeonato Inglês (Quarta Divisão)

08h30 – Newport County x Bristol Rovers – Disney+
13h30 – Bromley x Gillingham – Disney+

Campeonato Inglês Feminino

09h30 – Arsenal (F) x London City Lionesses (F) – Canal GOAT

Eliminatórias Africanas

13h00 – Nigéria x Ruanda – CazéTV e FIFA+

▶️30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video

Campeonato Norte-Irlandês

11h00 – Linfield x Portadown – OneFootball
11h00 – Ballymena United x Glentoran – OneFootball
11h00 – Crusaders x Coleraine – OneFootball
11h00 – Carrick Rangers x Cliftonville – OneFootball

continua após a publicidade

Supercopa da Argentina

15h00 – Vélez Sarsfield x Central Córdoba – Disney+

Campeonato Holandês (Segunda Divisão)

15h00 – Cambuur x Willem II – Canal CaloSalvador (YouTube)

Campeonato Uruguaio

15h30 – Montevideo Wanderers x Danubio – Disney+
18h00 – Peñarol x Plaza Colonia – Disney+
20h30 – Boston River x River Plate – Disney+

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

16h00 – Málaga x Granada – Disney+

Campeonato Português

16h30 – Estoril x Santa Clara – Xsports

Amistoso Internacional

18h00 – Estados Unidos x Coreia do Sul – Xsports

MLS (Major League Soccer)

21h30 – Chicago Fire x New England Revolution – Apple TV
21h30 – Houston Dynamo x Los Angeles Galaxy – Apple TV
21h30 – St. Louis x Dallas – Apple TV

Gabriel Pec
Gabriel Pec, em 2024, vivendo boa temporada pelo time americano (Foto: Divulgação/LA Galaxy)

Liga Feminina dos EUA (NWSL)

23h00 – Bay FC (F) x Kansas City Current (F) – Xsports

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias