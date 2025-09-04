Atitude de Alvarez em gol de Messi chama atenção: ‘Grande gesto’

A Argentina saiu na frente do placar contra a Venezuela, nesta quinta-feira (4), no Monumental, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O responsável por balançar as redes foi Lionel Messi, que realiza a provável última partida oficial em solo argentino com a seleção. No lance do gol do camisa 10, uma atitude de Julián Alvarez chamou atenção dos torcedores.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A jogada aconteceu na reta final do primeiro tempo. O cronômetro marcava 39 minutos quando Paredes acertou um belo passe de três dedos para Alvarez, que, dentro da área, fintou o chute para driblar a marcação e tocar para Messi marcar.

O passe do camisa 9 chamou atenção dos torcedores, que acompanhavam a partida. Em um primeiro momento, o atacante teve condições de finalizar para o gol, porém preferiu dar uma assistência para o gol de despedida de Messi. Veja a reação abaixo:

continua após a publicidade

Tradução: "Julián Álvarez fez o que qualquer ser humano faria naquela situação. Eu te amo muito, fera".

Tradução: "Gol de Lionel Messi em sua última partida pela Argentina, na Argentina. Um grande gesto de Julián Álvarez, que lhe rende meio gol".

Tradução: "Julian Alvarez é a melhor pessoa na face da Terra neste momento".

Tradução: "Todo homem que joga futebol sonha em ter um companheiro de equipe como Julián Álvarez. O homem que se tornará uma lenda ao marcar o gol de despedida da maior lenda de todos os tempos".

continua após a publicidade

Tradução: "Julián Álvarez, o melhor companheiro de equipe que você poderia ter".

Tradução: "Julián Álvarez é o homem mais gentil do mundo. De longe".

Messi marca dois em vitória da Argentina

📝 Texto: Thiago Braga

Em seu último jogo oficial com a Seleção em solo argentino, Lionel Messi referendou sua hierarquia no futebol, fez dois gols, um em cada tempo, e comandou a vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Venezuela, em jogo válido pela 17ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

A Argentina, que já garantiu o título simbólico das Eliminatórias, foi a 38 pontos e não pode ser mais alcançada. Com 18 pontos, a Venezuela luta para ir para sua primeira Copa. Na última rodada, a Argentina vai até o Equador, enquanto a Venezuela recebe a Colômbia.

Mesmo precisando pontuar para poder se aproximar da vaga na Copa, a Venezuela não abriu mão de jogar fechada na defesa, tentando explorar os contra-ataques, em especial com Savarino. Essa postura dificultou a criação das jogadas argentinas. O gol saiu apenas no final do primeiro tempo, após Paredes recuperar a bola no meio de campo e acionar Julián Alvarez. O centroavante invadiu a área, driblou o zagueiro e rolou para Messi. Com a qualidade usual, o camisa 10 dominou e com uma linda cavadinha abriu o placar no Monumental de Núñez.

O segundo tempo teve uma mudança de postura por parte da Venezuela, que se lançou ao ataque na esperança de sair da Argentina com a classificação para o Mundial de 2026.

Só que os argentinos aproveitaram os espaços cedidos pelos visitantes e não perdoaram. Em cinco minutos, mais dois gols. Lautaro Martínez, que entrou no lugar de Julián Alvarez, apareceu livre na área e cabeceou para ampliar. Quatro minutos mais tarde, Messi aproveitou cruzamento rasteiro e só empurrou para o gol e decretou o placar final. Após o apito final, Messi foi ovacionado, naquele que foi seu último jogo oficial com a Argentina em seu país. Uma despedida digna de um camisa 10.