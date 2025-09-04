Tottenham anuncia mudança importante na gestão após 25 anos

O Tottenham, tradicional clube da capital da Inglaterra, surpreendeu nesta quinta-feira e anunciou a saída de seu presidente executivo: Daniel Levy vai embora após 25 anos na gestão. Mas afirma sair satisfeito com as mudanças que promoveu.

- Estou incrivelmente orgulhoso do trabalho que realizei em conjunto com a equipe executiva e todos os nossos funcionários. Construímos este clube como um peso-pesado global competindo no mais alto nível. Mais do que isso, construímos uma comunidade. Tive a sorte de trabalhar com algumas das melhores pessoas neste esporte - celebrou Levy, antes de concluir:

- Gostaria de agradecer a todos os fãs que me apoiaram ao longo dos anos. Nem sempre foi uma jornada fácil, mas um progresso significativo foi alcançado. Continuarei a apoiar este clube com paixão - afirmou o dirigente, ao site oficial do Tottenham.

Quem assume uma função presidencial do clube, agora, é Peter Charrington. E o novo dirigente celebrou o cargo.

- Em nome do conselho, gostaria de agradecer a Daniel e sua família por seu comprometimento e lealdade ao clube ao longo de tantos anos - resumiu, antes de completar:

- Esta é uma nova era de liderança para o clube, dentro e fora de campo. Reconheço que houve muitas mudanças nos últimos meses, à medida em que construímos novas bases para o futuro. Agora, estamos totalmente focados na estabilidade e na capacitação de nossos talentosos profissionais em todo o clube - finalizou.

Mas o agora ex-comandante do clube sai com a imagem arranhada, apesar de ter elevado o patamar do clube londrino. Os torcedores do Tottenham responsabilizam Levy pela derrocada recente.

Em campo

O Tottenham começou a temporada 2025/2025 com duas vitórias e uma derrota na Premier League. Na Champions League, o jogo pela primeira rodada da fase de liga é contra o Villareal, em solo inglês.

Na última temporada, a equipe ficou marcada por fracassos. No Campeonato Inglês, apenas uma posição acima dos que são rebaixados ou disputam a permanência.