Quem joga no futebol hoje? Nesta quinta-feira (06), os destaques dos jogos de hoje são o derby entre Palmeiras e Corinthians no Paulistão, Botafogo pelo Campeonato Carioca, Liverpool x Tottenham pela semifinal da Copa da Liga Inglesa, Barcelona pela Copa do Rei, Pré-Libertadores e mais.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025)

Campeonato Paulista

19h - São Bernardo x Novorizontino - UOL Play, Nosso Futebol+ e Zapping

19h30 - Guarani x Água Santa - UOL Play, Nosso Futebol+ e Zapping

20h - Palmeiras x Corinthians - TNT e Max

Campeonato Carioca

16h - Madureira x Sampaio Corrêa-RJ - BandSports e Canal GOAT

20h - Volta Redonda x Maricá - BandSports e Canal GOAT

21h45 - Nova Iguaçu x Botafogo - Sportv e Premiere

Copa da Liga Inglesa (semifinais)

17h - Liverpool x Tottenham - ESPN e Disney+

Jogos de hoje: Liverpool e Tottenham se enfrentam pela semifinal da Copa da Liga Inglesa (Foto: Glyn KIRK / AFP)

Copa do Rei da Espanha (quartas)

15h30 - Real Sociedad x Osasuna - ESPN 3 e Disney+

17h30 - Valencia x Barcelona - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Saudita

14h - Al Taawoun x Al Ittihad - BandSports e Canal GOAT

Campeonato Paranaense

20h - Athletico-PR x São Joseense - Athletico Paranaense (YouTube)

Campeonato Argentino

20h - Sarmiento x San Martín - Disney+

Pré-Libertadores

21h30 - Blooming x El Nacional - ESPN 4 e Disney+

Concacaf Champions Cup

22h - Cibao x Chivas Guadalajara - Disney+

0h - Cavalry x Pumas - Disney+

Copa da Bélgica (semifinais)

16h45 - Royal Antuérpia x Anderlecht - Disney+

Retrospecto de Palmeiras x Corinthians no Allianz Parque

A partida entre Palmeiras e Corinthians na próxima quinta-feira (6), válido pela sétima rodada do Campeonato Paulista, marca o décimo quarto encontro entre os rivais no Allianz Parque. Mandante no clássico, o time de Abel Ferreira leva vantagem no confronto, com seis vitórias, contra quatro do rival, além de três empates. O Verdão também supera o Corinthians no número de gols marcados: 17 contra 12.