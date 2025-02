Santos vai atrás de reforços para ter time forte além de Neymar

O Santos vive uma fase intensa de reformulação na busca para montar um elenco forte ao redor de Neymar, seu principal reforço para a temporada de 2025. Com o astro de volta à Vila Belmiro, o clube tem feito movimentações estratégicas para garantir um time competitivo e capaz de brigar por grandes títulos.

O Santos também está em negociação avançada para trazer Leandro Paredes, atualmente na Roma. A informação foi publicada inicialmente pelo "Uol" e confirmada pelo Lance!. O clube já fez uma proposta com contrato até a Copa do Mundo, oferecendo ao volante argentino um salário estimado em R$ 700 mil mensais.

A amizade com Neymar, construída durante a passagem dos dois pelo PSG, é vista como um trunfo para convencer o jogador a fechar com o Peixe. No entanto, a Roma resiste à liberação, já que utiliza frequentemente o atleta de 30 anos. Mesmo assim, a diretoria santista mantém conversas com o estafe do jogador em busca de uma saída por valores viáveis.

Santos mira reforço argentino

Outra negociação que voltou à pauta é a do meia argentino Benjamín Rollheiser, atualmente no Benfica. O jogador perdeu espaço no time português após a chegada de Bruma e sequer foi relacionado para a última partida do clube.

O Benfica recebeu algumas propostas para emprestar o jogador, incluindo o interesse do Santos, que busca retomar a negociação depois de uma tentativa frustrada no início da janela. Um time que pode atrapalhar os planos do Peixe é o Botafogo. O lateral Léo Godoy, recém-chegado ao Santos, revelou ter conversado com Rollheiser sobre o clube.

— Nos falamos, sim. Ele me perguntou como era o clube, e eu falei muito bem do Santos, mas até agora não há nada mais do que isso — afirmou Godoy durante sua apresentação oficial.

Entre as contratações já confirmadas estão os zagueiros Zé Ivaldo e Luisão, o lateral-direito Leo Godoy, o meia Thaciano e o atacante Tiquinho Soares.

Outro reforço importante é o meio-campista Zé Rafael, ex-Palmeiras, que poderá atuar apenas na Copa do Brasil e no Brasileirão, pois já estava inscrito pelo clube anterior no Paulistão. Os atacantes Gabriel Veron e Alvaro Barreal, também já acertados com o Santos, dependem de detalhes burocráticos para serem anunciados pelo Peixe.