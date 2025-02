Neymar embarca no ramo bilionário de suplementos

A influência de Neymar ultrapassa os limites do futebol. Desde sua chegada ao Brasil na última semana, o jogador tem movimentado tanto o mercado esportivo quanto o comercial, impulsionando novas oportunidades. Como parte dessa estratégia, o atacante anunciou nesta segunda-feira (3) o lançamento da "Next10", sua própria marca de suplementos alimentares voltada para atletas.

O anúncio foi feito por meio de um vídeo publicado em suas redes sociais, onde o atleta apresentou a empresa e informou o início da pré-venda dos produtos no site oficial. O slogan do produto é "Merecido, jamais dado", em referência à trajetória do jogador na conquista da camisa 10 ao longo da carreira.

Marca de suplementos em crescimento no Brasil

Intitulada "Next10", a marca de suplementos alimentares lançada pelo jogador, apresenta linha diversificada de produtos. No catálogo inicial constam barras proteicas com diferentes sabores, suplementos como creatina, multivitamínico infantil e um composto denominado Morning Shot, que combina creatina, glutamina e vitaminas nos sabores tangerina e limão.

Neymar e sua marca Next10 (Reprodução)

O valor do investimento não foi divulgado, mas a marca chega a um mercado em expansão. Segundo a Future Market Insights, o setor global de suplementos deve ultrapassar R$ 1,25 trilhão em 2025.

No Brasil, que ocupa a quinta posição entre os maiores consumidores mundiais, a creatina se destaca, colocando o país em terceiro lugar no consumo global, conforme a Euromonitor. Entre 2018 e 2023, as vendas de suplementos no país cresceram 75%, segundo a Abiad (Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres).

Em sua explicação sobre a criação do portfólio, o jogador enfatizou o papel essencial da nutrição e do cuidado com o corpo em sua carreira esportiva.

- Sempre valorizei a nutrição e o cuidado com o corpo, e a Next10 representa minha paixão por esportes, saúde e superação. Meu objetivo é apoiar atletas e profissionais de todas as áreas, ajudando as pessoas a atingirem seus objetivos e a se sentirem melhor a cada dia - afirmou o jogador em nota publicada

Neymar Jr. teve participação ativa no desenvolvimento da Next10 e será o rosto da marca, aparecendo em todas as embalagens dos produtos. O jogador lançou o empreendimento em parceria com o empresário André Luiz Rodrigues Fernandez, conhecido como Andrezinho.

