Efeito Neymar: Nova camisa do Santos, sem desenho definido, já é fenômeno de venda

A volta de Neymar ao Santos não só agitou o mundo do futebol, mas também o mercado de produtos esportivos. O "efeito Neymar" fez com que a nova camisa do time da Baixada Santista, que ainda não tem nem o desenho revelado, já se tornou um fenômeno de vendas na Netshoes, responsável pela operação da Santos Store, a loja online oficial do clube.

A nova camisa do Santos, que será lançada oficialmente em meados de março, já está em pré-venda na Santos Store. Apesar de ter apenas a silhueta da camisa divulgada, a peça se tornou o produto mais vendido da loja desde o anúncio da volta de Neymar.

— O cenário de camisa oficial do mercado estava desabastecido, a gente ligou para a Umbro e aí foi uma nova corrida. Foi uma semana de corridas. E aí, com um acordo Santos-Umbro e Netshoes com a Santos Store, a gente decidiu antecipar a venda da nova camisa, que ninguém conhece ainda. Se você entrar no site hoje, ela tem só uma foto, uma silhueta. A gente resolveu antecipar isso numa pré-venda. Então, a Umbro está do lado de lá, se esforçando ao máximo para a produção, porque isso muda a chave também do lado deles, e aqui a gente teve essa facilidade de subir esse produto. Para você ter uma noção, quando eu falo de Netshoes, não posso te passar os números, mas desde sexta até hoje, e eu falo do grupo inteiro, esportes, essa camisa do Neymar, da Umbro deste ano, 25/26, que ninguém conhece, é o produto mais vendido da loja. Ela está vendendo mais que tênis, está vendendo mais que bola, ela é o produto mais procurado. — revelou Thiago Bessa, gerente da categoria de Futebol da Netshoes.

A Umbro, fornecedora oficial do Santos, planejava lançar a nova camisa do clube entre março e abril, mas a volta de Neymar acelerou os planos.

A camisa começou a ser vendida no final de semana e está custando R$ 369,99 e o modelo já está em seu segundo lote de vendas. Nesta segunda-feira (3), a Netshoes colocou, também em pré-venda, o modelo personalizado com o nome e o número de Neymar, com valor de R$ 399,99.

— Só para você entender o tamanho do negócio. Se eu pegar o último lançamento do Santos, quando administramos a loja, em 2021, comparado com esse, em que o cara não conhece a camisa, não sabe como é, só sabe que é branca, no primeiro dia, estamos falando de aproximadamente vinte vezes mais vendas dessa camisa do que a lançada em 2021 — explicou Bessa.

A Netshoes administrou a loja online do Santos de 2010 até o início de 2022, e entre 2011 e 2015, a empresa foi patrocinadora e fornecedora de material esportivo do clube, além de ter sido responsável pela venda exclusiva de kits especiais durante o centenário do Santos, em 2012. A retomada da parceria com o Santos ocorreu em meio a uma corrida contra o tempo após o anúncio da volta de do jogador, para aproveitar o "efeito Neymar", que acelerou o lançamento da loja online, inicialmente prevista para meados de fevereiro.

A Netshoes colocou no ar a Santos Store em tempo recorde, na quinta-feira, 30 de janeiro, um dia antes do anúncio oficial do jogador. A camisa comemorativa da volta de Neymar ao Santos também foi um sucesso de vendas e está em seu segundo lote.

— Essa camiseta que eu acho que você deve ter visto, em homenagem ao Ney, que estava com a frase dele no vestiário, "Eu Vou Mas Eu Volto", que era de um fornecedor licenciado, também esgotou em menos de 20 horas. É um produto que também é exclusivo nosso, só a Netshoes e a Santos Store tiveram acesso ao produto. E é o terceiro produto mais vendido também no fim de semana desde que a gente subiu. Resumindo: Neymar é um sucesso e a loja é um sucesso. A tendência aqui é que exploda cada vez mais. Só para você ter uma noção, essa camiseta comemorativa acabou em menos de 20 horas, e a gente subiu hoje o segundo lote. Quanto tempo vai durar? Pouco — projetou Bessa.

Nova camisa do Santos está em pré-venda (Foto: reprodução)

Expectativa por camisa azul turquesa

A expectativa é que o "efeito Neymar" continue a impulsionar as vendas, especialmente com a possível chegada da camisa azul turquesa, releitura de um modelo icônico de 2012.

A peça, que já é um ícone para os torcedores, pode se tornar realidade devido à demanda gerada pelo retorno do astro.

— Ela ficou um bom tempo como um dos produtos, uma das camisas mais vendidas da história da Netshoes. E hoje ainda é um top 3. Ela só perde para camisa da seleção em Copa do Mundo. Se eu pegar a história da Netshoes, aquela camisa tá no top 3 de vendas. Então a gente sabe do potencial que tem na mão. Se a Umbro lançar um produto desse, a gente está falando de algo absurdo em termos de vendas. É imensurável, porque com a evolução da Netshoes, da base de clientes, é um número muito maior do que já acreditávamos que foi em 2012. Então a gente tem muito potencial aqui para fazer uma venda que, o que eu posso te dizer, é ano para a loja do Santos ter o maior faturamento da história.

Efeito Neymar tem impacto além das vendas

O retorno de Neymar ao Santos já reflete em números impressionantes. O "efeito Neymar" fez o clube ultrapassar a marca de 70 mil sócios ativos no programa Sócio Rei, um aumento significativo em relação aos 46 mil registrados antes da confirmação da volta do jogador. Nas redes sociais, a volta de Neymar ao Santos gerou um crescimento expressivo no engajamento digital do clube. No Instagram, o número de seguidores saltou de 3,5 milhões para 6,2 milhões, enquanto no TikTok, o Santos ganhou 1,9 milhão de novos fãs. Um vídeo de Neymar com Mano Brown alcançou mais de 70 milhões de visualizações no Instagram.

Os conteúdos relacionados ao astro acumularam 500 milhões de visualizações no Instagram e 100 milhões no TikTok. Fora das redes sociais, o impacto também foi sentido no programa Sócio Rei, que registrou 70 mil associados, com um aumento de 20 mil adesões desde a chegada de Neymar.

Com quase 3 milhões de novos seguidores em uma semana, o Santos se aproximou de rivais no Instagram: São Paulo (6,9 milhões), Palmeiras (7 milhões) e Corinthians (13 milhões). No cenário nacional, o Flamengo lidera com 21,5 milhões de seguidores.

O "efeito Neymar" mostrou que o fenômeno Neymar "furou a bolha" e também se estende ao público infantil.

— Crianças de 8 a 14 anos não viram o Neymar no Santos, mas os pais estão comprando a camisa para eles — explicou Bessa. — A procura está totalmente focada no Neymar, e o mercado infantil já é um case de sucesso.

Com a expectativa de lançamento da nova camisa em março e a possível chegada da camisa azul turquesa, o "efeito Neymar" promete continuar a impulsionar as vendas e a movimentar o mercado esportivo.

— Todo mundo gastando mais de R$ 300 em algo que nem sabe como é. É o efeito Neymar — finalizou o executivo.