Quem joga no futebol hoje? Nesta quarta-feira (5), alguns dos destaques dos jogos de hoje são os jogos do mata-mata de Champions League, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Pré-Libertadores, Pré Sul-Americana, Champions League asiática.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 5 de março de 2025)

Champions League (oitavas)

Feyenoord x Inter de Milão

Horário: 14h45

Transmissão: TNT e Max



Benfica x Barcelona

Horário: 17h

Transmissão: TNT e Max



Bayern x Bayer Leverkusen

Horário: 17h

Transmissão: Space e Max



PSG x Liverpool

Horário: 17h

Transmissão: Max

➡️Assista à Champions League na MAX com Prime Video

Champions League Two da Ásia (quartas)

Sanfrecce Hiroshima x Lion City Sailors

Horário: 7h

Transmissão: Disney+

Champions League Elite da Ásia (oitavas)

Shanghai Shenhua x Kawasaki Frontale

Horário: 9h

Transmissão: Disney+

➡️Clique para assistir no Disney+

Copa do Brasil

Caxias x Fluminense

Horário: 19h

Transmissão: Sportv e Premiere



Atlético-MG x Manaus

Horário: 19h30

Transmissão: Prime Video



Nova Iguaçu x Vasco

Horário: 21h30

Transmissão: Sportv e Premiere

continua após a publicidade

➡️ Clique para assistir no Sportv

Copa do Nordeste

Fortaleza x Ferroviário

Horário: 19h

Transmissão: Premiere



Moto Club x Sousa

Horário: 19h

Transmissão: Premiere



Vitória x Altos

Horário: 21h30

Transmissão: ESPN 4, Disney+ e Premiere



Sport x CRB

Horário: 21h30

Transmissão: Premiere

Pré-Libertadores

Melgar x Cerro Porteño

Horário: 19h

Transmissão: Paramount+



Barcelona de Guayaquil x Corinthians

Horário: 21h30

Transmissão: Globo, ESPN e Disney+

continua após a publicidade

Corinthians em ação pela segunda fase Pré-Libertadores de 2025 (Foto: Nelson Almeida/AFP)

➡️ FPF define datas e horários das semifinais do Paulistão

➡️ Ferj confirma data do primeiro jogo da final do Campeonato Carioca

Pré-Copa Sul-Americana

Aurora x San José-BOL

Horário: 19h

Transmissão: Paramount+



Unión Española x Everton

Horário: 19h

Transmissão: Paramount+



Racing-URU x Montevideo Wandererers

Horário: 19h

Transmissão: Disney+



Puerto Cabello x Metropolitanos

Horário: 19h

Transmissão: Disney+



Once Caldas x Millonarios

Horário: 21h30

Transmissão: Paramount+



Mushuc Runa x Orense

Horário: 23h

Transmissão: Paramount+



➡️ Assista no Paramount+ com 30 dias grátis!