O primeiro Gre-Nal da final do Campeonato Gaúcho teve o horário alterado. O jogo entre Grêmio e Internacional passou das 16h30 para 17h45 de sábado (8), na Arena do Grêmio.

A alteração foi aceita após pedido dos clubes, que tinham mostrado preocupação com o horário inicial por conta das altas temperaturas em Porto Alegre. O clássico do final de semana tinha previsão de até 40°C, segundo dados da "MetSul", empresa de meteorologia.

Inicialmente, as equipes solicitaram a alteração do horário para o período da noite, às 21h30. A RBS TV, detentora dos direitos de transmissão, sugeriu 22h. No início da tarde desta terça-feira, a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) confirmou a mudança de horário do Gre-Nal 445 da história para 17h30.

O jogo da volta, marcado no Beira-Rio, ainda não tem dia e horários confirmados. O Internacional, que não conquista o título estadual desde 2016, decide em casa por ter a melhor campanha: oito vitórias e dois empates em 10 jogos.

Ingressos começam a ser vendidos

Venda de ingressos inicia nesta terça-feira para sócios (Foto: Divulgação/Grêmio)

A venda de ingressos para o Gre-Nal na Arena começaram a ser comercializados às 15h desta terça-feira para sócios do Grêmio, em quatro categorias. Os preços variam de R$ 20 a R$ 290 nos nove setores do estádio.

Retrospecto Gre-Nal

No Campeonato Gaúcho, as equipes já se enfrentaram 140 vezes, com 45 vitórias do Inter contra 43 do Grêmio, além de 52 empates. Está é a 39ª final em 104 anos de competição.

Na semifinal, os colorados venceram a equipe de Caxias por 3 a 1, após uma virada, enquanto o tricolor eliminou o Juventude nos pênaltis. O Grêmio busca igualar o recorde do Inter, que é levantar a taça por oito anos seguidos. Já o Inter tem como objetivo evitar justamente esse "octa" do rival.