FPF define datas e horários das semifinais do Paulistão

Em reunião realizada de forma online na manhã desta terça-feira (04), a FPF definiu os horários dos confrontos da próxima fase do mata-mata da competição.

Equipe de melhor campanha na somatória das fases, o Corinthians recebe o Santos na abertura da semifinal do Paulistão às 18h30 (de Brasília) do próximo domingo (09), na Neo Química Arena.

O outro mandante desta fase é o Palmeiras que, na próxima segunda-feira (10), às 21h35 (de Brasília), enfrenta o São Paulo, no Allianz Parque.

Em caso de empate, a vaga na decisão será definida nos pênaltis.

Ambos os confrontos terão transmissão da Record, Cazé TV, TNT e Paulistão+.

Confira os duelos da semifinal:

09.03 (domingo) - Corinthians x Santos - Neo Química Arena - às 18h30

10.03 (segunda-feira) - Palmeiras x São Paulo - Allianz Parque - às 21h35

Corinthians, Santos, Palmeiras e São Paulo lutam por uma vaga na final do Campeonato Paulista; o Verdão é o atual campeão do estadual. (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

São Paulo emite nota oficial:

Adversário do Palmeiras na semifinal, o São Paulo emitiu uma nota oficial criticando a decisão da FPF de marcar o duelo para a próxima segunda-feira (10).

O Tricolor desejava atuar no sábado (08), mas o Allianz Parque vai receber um show nesta data. O Verdão tem a segunda melhor campanha do estadual.

'O São Paulo Futebol Clube entende que partidas nobres e decisivas, como as semifinais do Campeonato Paulista, devem ser disputadas nos sábados e domingos. Como a FPF já havia previamente definido que o jogo do São Paulo Futebol Clube com o Palmeiras será realizado na segunda-feira, dia 10, os dirigentes não vão participar do Conselho Técnico da entidade nesta manhã. Tal fato causa perplexidade, uma vez que as quatro agremiações de maior torcida vão disputar esta fase, nenhuma partida será realizada no sábado e tal decisão tenha sido tomada anteriormente'.

O Corinthians na Libertadores:

O Corinthians é a única equipe semifinalista que vai entrar em campo no meio da semana. Portanto, não terá a semana cheia para treinos. Os rivais Santos e São Paulo estão de folga nesta terça-feira (04) de Carnaval.

O Timão encara o Barcelona de Guayaquil, no Equador, nesta quarta-feira (05), às 21h30, pelo jogo de ida da terceira fase da Libertadores.