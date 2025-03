A vitória do Flamengo por 1 a 0 diante do Vasco, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca, registrou a maior audiência da competição na TV Globo. Afinal, os 25 pontos de audiência e 51% de share alcançados pela partida narrada por Gustavo Villani ficaram 56% (+9 pontos) acima da média do torneio.

Além disso, o jogo também registrou o novo recorde de audiência do futebol aos sábados neste ano.

Partida entre Vasco e Flamengo no Estádio Nilton Santos (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O Flamengo também esteve na partida que contou com o recorde de audiência no Rio de Janeiro em 2025. Trata-se da decisão da Supercopa do Brasil, que registrou 31 pontos de audiência na transmissão da TV Globo.

Flamengo com um pé na final

Com a vitória por 1 a 0 no Estádio Nilton Santos, o Rubro-Negro pode perder por um gol de diferença que mesmo assim avançará para a decisão. Afinal, por conta da sua campanha na Taça Guanabara, o Rubro-Negro conta com a vantagem do empate no placar agregado. O jogo será no sábado, às 17h45, no Maracanã.

