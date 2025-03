A Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) definiu a data do primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. O primeiro confronto, ainda com horário e local indefinidos, será no dia 12 de março, uma quarta-feira. A tendência, agora, é que a data da partida da volta seja confirmada nos próximos dias.

A entidade trabalha com as datas 15 e 16 de março para o segundo jogo da final do Carioca. O Lance! apurou que as datas foram determinadas por dois motivos: o início da Data-Fifa, que começa no dia 17, e o espaço de tempo do término do estadual para o início do Brasileirão (29/03).

Cenário das semifinais

O Flamengo venceu o Vasco por 1 a 0 no Estádio Nilton Santos no jogo de ida da semifinal do Carioca. Dessa forma, pode perder por um gol de diferença que mesmo assim avançará para a decisão. Afinal, por conta da sua campanha na Taça Guanabara, o Rubro-Negro conta com a vantagem do empate no placar agregado. O jogo será no sábado, às 17h45, no Maracanã.

Do outro lado da chave, o Fluminense encaminhou a classificação. Afinal, bateu o Volta Redonda por 4 a 0 no jogo de ida. Como o Voltaço tem a vantagem do empate, o Tricolor pode perder por até três gols de diferença.