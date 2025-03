Um mês da reestreia de Neymar no Santos; relembre impacto no clube

Recentemente, em entrevista ao podcast Podpah, Neymar definiu o dia da apresentação do retono ao Santos como 'o dia mais especial da vida'. O evento foi realizado na Vila Belmiro, no dia 31 de janeiro.

Mesmo sob forte chuva, os santistas esgotaram os ingressos e curtiram shows com diversas homenagens para o ídolo.

Na primeira passagem pelo clube, ele vestiu a camisa 11. Agora, como o herdeiro do trono do Rei Pelé, escolheu a 10.

A estreia foi no aniversário de 33 anos do craque, no dia 5 de fevereiro, no empate por 1 a 1 diante do Botafogo-SP. Na ocasião, Neymar entrou no intervalo do jogo e foi prestigiado por amigos famosos como o surfista campeão mundial Gabriel Medina e o campeão olímpico do vôlei Bruninho.

A filha do meio, a Mavie, de apenas um ano de idade, é presença constante nos jogos e sempre esbanjou simpatia com a torcida diretamente do camarote. Ela é vista como um amuleto da sorte do craque ao lado da esposa, a influencer Bruna Biancardi.

Os primeiros impactos:

O primeiro gol no retorno foi dê pênalti, contra o Água Santa, na décima rodada da primeira fase. O segundo, foi o gol olímpico diante da Inter de Limeira, fora de casa. O mais recente deles aconteceu no último domingo (02), sobre o Red Bull Bragantino.

O 'Efeito Neymar' não foi apenas dentro de campo. O Peixe ganhou muitos seguidores nas redes sociais, atualizou o programa de sócio, reformou completamente o vestiário do estádio, além de ganhar mais visibilidade nos meios de comunicação.

Neymar vai jogar o segundo clássico no retorno ao Santos; encara o Corinthians no próximo domingo (09) (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

A família do jogador também pretende investir mais no clube. Além do vestiário, o pai de Neymar também liderou o projeto de um novo setor da Vila Belmiro para receber convidados nos jogos do Alvinegro.

Inclusive, durante a entrega do novo espaço para os jogadores, que foi remodelado com a ajuda de 19 fornecedores, o empresário ressaltou que: 'Já queremos mais, precisamos de bastante ainda e é só o começo'.

A rotina dos amigos e familiares na cidade foi se ajeitando aos poucos. Nos primeiros dias de treinos, o camisa 10 se locomoveu para o CT Rei Pelé com seu helicóptero pessoal. Ele escolheu a mansão de Mangaratiba, no Rio de Janeiro, como base. Mas, agora reside em Santos, em um luxuoso condomínio no Morro Santa Teresinha.

Efeito Neymar:

O time da Baixada Santista criou duas novas categorias de sócios, o Diamond e o Santos World, aumentando o valor dos planos. Mas, o torcedor comum que não é associado também sofreu com a alteração do preço dos ingressos. No duelo contra o Red Bull, a entrada mais barata custou R$300,00 a inteira.

No entanto, o Santos bateu a marca de 75 mil sócios em fevereiro, um aumento de 25 mil pessoas desde o anúncio do jogador.

As redes sociais sofreram um grande impacto. O Alvinegro tem atualmente 7,4 milhões de seguidores no Instagram e ultrapassou os rivais Palmeiras e São Paulo. Juntando o Instagram e o TikTok, o clube cresceu em 85%, superando o ganho total de todos os clubes do país no ano passado, segundo o Ibope Repucom. Um resultado oito vezes maior do que o do próprio Santos em 2024.

Além disso, a famosa linha do uniforme azul produzida pela Nike, que marcou gerações de santistas em 2012/13, será relançado pela Umbro, atual patrocinadora do time da Baixada Santista.

Na audiência Rede Record, detentora dos direitos da competição, o duelo entre Corinthians e Santos, no dia 12 de fevereiro, atingiu uma média de 17,7 pontos. Esta foi a partida com o maior número de telespectadores da primeira fase do estadual.

Todos os impactos positivos de Neymar são comemorados pelo clube e pela sua família. Os resultados já estão surtindo efeito com a contratação de novos reforços. Nesta temporada foram dez novos atletas só na primeira janela de transferências.

E o principal objetivo pessoal também deve ser atingido nesta quinta-feira (06), já que o técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, vai divulgar a lista dos convocados para as partidas pelas Eliminatórias da Copa do Mundo dos dias 20 e 25, contra a Colômbia e Argentina, respectivamente.

Neymar está na pré-lista e pode voltar a vestiar a amarelinha depois de quase um ano e meio afastado. Ele sentiu uma grave lesão justamente quando servia a Seleção, em outubro de 2023.

Mas antes, o camisa 10 tem um compromisso importante pelo Peixe com o duelo diante do Corinthians, pela semifinal do Paulistão, neste domingo (09), às 18h30, na Neo Química Arena.