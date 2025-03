Quem joga no futebol hoje? Nesta segunda-feira (3), alguns dos destaques dos jogos de hoje são os jogos do mata mata do Campeonato Paulista Campeonato Pernambucano, Campeonato Italiano, Campeonato Espanhol, Copa da Inglaterra, Campeonato Argentino, Champions League Asiática, Libertadores Sub-20, Campeonato Turco, Campeonato Português e mais.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 3 de março de 2025)

Paulistão (Quartas)

São Paulo x Novorizontino - 20h - TNT e Max

Campeonato Pernambucano (Segunda fase)

Náutico x Retrô - 16h - Canal GOAT

Juventus x Hellas Verona - 16h45 - ESPN 4 e Disney+

Villarreal x Espanyol - 17h - Disney+

Copa da Inglaterra (oitavas de final)

Nottingham Forest x Ipswich Town - 16h30 - ESPN e Disney+

Campeonato Argentino (Apertura)

Atlético Tucumán x Newell's Old Boys - 21h - ESPN 4 e Disney+

Champions League Asiática (Fase de grupos)

Esteghlal FC Tehran x Al Nassr - 13h - ESPN 4 e Disney+

Jogos de hoje: o Al-Nassr de Cristiano Ronaldo enfrenta o Esteghlal FC Tehran fora de casa (Foto: Divulgação/Al-Nassr)

Campeonato Turco (25ª rodada)

Konyaspor x Trabzonspor - 10h - Disney+

Campeonato Português (24ª rodada)

Sporting x Estoril - 17h15 - ESPN 3 e Disney+

Copa Libertadores Sub-20 (Fase de grupos)

Palmeiras sub-20 x Blooming sub-20 - 19h - Canal GOAT

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

Mirandés x Tenerife - 16h30 - Disney+