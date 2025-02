O técnico ítalo-brasileiro Thiago Motta, da Juventus, fez declarações polêmicas acerca da eliminação de sua equipe na Copa da Itália. A Velha Senhora fez partida irregular e caiu diante do Empoli nos pênaltis após empate em 1 a 1, na fase de quartas de final.

Após o apito final, o comandante concedeu entrevista coletiva e não poupou críticas pelo desempenho dos Bianconeri, mas também não fugiu da responsabilidade pela surpreendente queda para os azarões.

- Não há explicação. A responsabilidade é certamente minha. Me sinto envergonhado por ver a minha equipe jogar assim. No primeiro tempo, houve uma falta de atitude, o que significa que (eu) não soube transmitir a importância de jogar um jogo destes com a camisa da Juventus. Pode errar um passe, mas no primeiro tempo ninguém assumiu a responsabilidade. Peço desculpa às pessoas que vieram, foram simpáticas conosco porque merecíamos muito mais do que sentimos hoje - disparou o treinador.

O trabalho de Thiago Motta ainda não atingiu o nível que se esperava. Com chegada badalada após a ótima campanha pelo Bologna no Italiano de 2023-24, o ex-volante ainda não conseguiu encaixar o melhor método de jogo em Turim e ocupa apenas a quarta colocação na liga nacional.

Diante do Empoli, a Juve saiu atrás do placar ainda na primeira etapa, com gol de Youssef Maleh. No segundo tempo, Khéphren Thuram deixou tudo igual, mas as penalidades trouxeram o amargo destino. Dusan Vlahovic e Kenan Yildiz desperdiçaram suas cobranças, e o Empoli, com 100% de aproveitamento na marca da cal, avançou para as semifinais.

A dor pode ter sido ainda maior para Thiago Motta tendo em vista que o próprio Bologna se classificou ao superar a Atalanta. Milan e Inter de Milão passaram em duros duelos com a dupla da capital, Roma e Lazio, respectivamente, e completam os quatro sobreviventes. Os dois gigantes de Milão se enfrentam em busca de uma vaga na decisão, diante de um dos azarões; a ida será no dia 2 de abril, e a volta, três semanas depois.