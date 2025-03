São Paulo: Morumbis passa por mudança e terá novidade

A fachada do estádio do MorumBis está passando por uma reforma. Agora, o letreiro terá uma adaptação na parte final, com o nome e logo do patrocinador que assumiu os naming rights do estádio do São Paulo.

A promessa de adaptação do letreiro do estádio é algo antigo. Porém, o primeiro projeto havia sido rejeitado pelas normas de urbanização propostas pelo governo da cidade de São Paulo. Após algumas mudanças na sua projeção e proporção, projeto foi finalmente aceito.

Por ser visto como uma espécie de publicidade, pela "Lei Cidade Limpa", a exibição precisaria estar de acordo com o que é regulado.

Antes, o logo do patrocinador foi avaliado como muito grande, por ultrapassar uma parte de concreto do local onde o letreiro fica alocado.

As reformas da fachada, localizada na parte frontal do estádio (onde fica a entrada principal do MorumBis) começaram nesta semana. A expectativa é que o novo letreiro esteja pronto nos próximos dias.

Letreiro antigo do Morumbis foi a leilão (Foto: Divulgação/SPFC)

O que aconteceu com o letreiro antigo?

O letreiro antigo do estádio do MorumBis foi retirado no começo do último ano e posto a leilão. O valor arrecado estava previsto para ser convertido ao Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo.

Com o acordo de naming rights por três anos, e a possibilidade de ser estendido, é possível que o novo letreiro permaneça por um bom tempo na entrada do estádio. Na parte interna, algumas mudanças já entraram em vigor, como o nome dos setores nas arquibancadas.