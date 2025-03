Veja o balanço da janela de Corinthians, Santos, Palmeiras e São Paulo

A janela de transferências dos clubes paulistas teve dois protagonistas: Palmeiras e Santos dominaram as transações no período, enquanto Corinthians e São Paulo foram tímidos. Individualmente, Neymar foi o grande centro das transações. Aos 33 anos, o jogador deixou o Al Hilal, da Arábia Saudita, e acertou seu retorno ao Santos. Coletivamente, o Palmeiras foi quem mais contratou. Com a chegada de Vitor Roque, oficializada nesta sexta-feira (28), o Verdão foi o time que mais gastou, com 67 milhões de euros (R$ 409 milhões). Corinthians e São Paulo tiveram mercados mais modestos. O grande destaque do Tricolor foi repatriar Oscar. O Timão efetuou só uma contratação, a do lateral esquerdo Fabrizio Angileri.

O Lance! faz um balanço das transferências de janeiro de São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos, e relembra os nomes que chegaram às equipes, com análises sobre seus inícios e expectativas para 2025.

São Paulo

O São Paulo chamou atenção por trazer nomes de peso como Oscar e um forte reforço para a lateral. Além disso, o time prezou pelas dispensas também. Foram 17 ao todo, o que equilibrou bastante a folha salarial do clube.

Relembre as contratações do São Paulo:

Cédric (lateral-direito)

Enzo Díaz (lateral-esquerdo)

Wendell (lateral-esquerdo)

Oscar (meia)

Análise das finanças do São Paulo

Com o orçamento comprometido e buscando equilíbrio nas contas, o São Paulo teve um perfil de contratações modesto quanto aos valores investidos. Não à toa, não desembolsou dinheiro para contar com as peças que chegaram. Por outro lado, nado significa que a diretoria Tricolor tenha feito contratações ruins. O elenco foi fortalecido com atletas de rodagem e que tinha condições favoráveis no mercado, como Wendell e Enzo Diaz. No caso de Oscar, um nome de peso, contou com o apostar da patrocinadora master para bancar parte do investimento do meia.

Quanto as vendas, o São Paulo negociou nomes formados nas categorias de base. William Gomes saiu por 9 milhões de euros e a equipe manteve 20% do passe, enquanto Moreira também foi time português por empréstimo com valor de 2 mi de euros fixado pra compra

Palmeiras

O Palmeiras foi um dos times mais agitados nesta janela. O clube teve uma boa surpresa no último dia, com a chegada de Vitor Roque. O atacante estava emprestado ao Bétis pelo Barcelona e foi anunciado pelo clube alviverde no dia do fechamento.

Facundo Torres (atacante) Paulinho (atacante) Vitor Roque (atacante) Emiliano Martínez (volante) Micael (zagueiro) Bruno Fuchs (zagueiro)

Análise das finanças do Palmeiras

O mercado do Palmeiras foi histórico e o clube alcançou cifras de peso nesta janela. No total, foram quase 60 milhões de euros investidos em seis contratações, quase R$ 370 milhões, o que é um recorde para o clube. Além de Vitor Roque, que foi a maior contratação do clube custando 25,5 mi de euros, o alviverde bateu o marca de maior transação entre clubes brasileiros quando tirou Paulinho do Atlético por 18 mi de euros.

Ainda trouxe dois atletas do mercado norte-americano, Micael e Facundo Torres, por 17 milhões de dólares somados. Emiliano Martinez foi o único que não teve os valores de venda divulgados, quanto Bruno Fuchs chegou por empréstimo.

Palmeiras anuncia contratação de Vitor Roque (Foto: Divulgação/Palmeiras)

Santos

De volta à elite do futebol brasileiro, o Santos teve Neymar como principal contratação nesta janela de transferências. No total, foram 10 novos jogadores que chegaram ou por empréstimo ou em definitivo, com opção de compra.

A única situação que não ficou resolvida foi a contratação do volante Thiago Maia, do Internacional. Apalavrado com o Peixe, a negociação acabou se complicando devido a dívidas do Colorado com o Flamengo. O Alvinegro se comprometeu a assumir ao valores (R$ 27,4 milhões), além de pagar pela liberação do Menino da Vila.

Luisão (zagueiro) Zé Ivaldo (zagueiro) Léo Godoy (lateral-direito) Thaciano (meia-atacante) Álvaro Barreal (meia-atacante) Benjamín Rollheiser (meia-atacante) Tiquinho (centroavante) Gabriel Veron (atacante) Neymar (atacante) Deivid Washington (atacante)

Análise das finanças do Santos

Além do peso da contratação de Neymar em termos técnicos do elenco, o Santos teve um ganho financeiro importante fora dele. A volta do craque trouxe uma valorização significativa em contratos de patrocínios, que chegaram a valorizar 400% para estampar marcas no uniforme e outras peças publicitárias que envolvem o jogador.

Para além do camisa 10, outros dois nomes receberam um investimento pesado. Thaciano, meia-atacante, chegou do Bahia por R$ 30 milhões de reais. O argentino Rollheiser assinou com o Peixe por 11 milhões de euros (R$ 65 milhões) e se tornou o mais caro da janela do alvinegro praiano.

Corinthians

O Corinthians teve uma postura mais conservadora na janela. O time trouxe somente uma contratação na janela. Fabrizio Angileri foi o único nome, anunciado, inclusive, neste último dia. O jogador foi apresentado e atua como lateral.

Angileri (lateral)

Análise financeira do Corinthians

Dos quatro grandes da capital paulista, o Corinthians foi o time que menos se mexeu no mercado. Após uma janela agitada no meio de 2024, o Timão fechou apenas com Fabrizio Angileri, que chegou de graça após o fim de seu contrato no Getafe. O técnico Ramón Díaz demonstra estar satisfeito com o elenco montado, o que aparenta estar alinhado com a diretoria, que buscou parceiros comerciais em 2024 para investir pesado no elenco e elevar o nível técnico da equipe.