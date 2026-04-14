Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça (14/04/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
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Nesta terça-feira (14), a agenda do futebol é marcada pelos jogos de volta das quartas de final da Champions League, com os grandes confrontos Atlético de Madrid x Barcelona e Liverpool x PSG. O dia também conta com jogos das oitavas da AFC Champions League, Copa Libertadores, Copa Sul-Americana, Concacaf Champions League, além de partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo Feminina de 2027 e da FIFA Series 2026 com a Seleção Brasileira Feminina enfrentando a Zâmbia.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 14 de abril de 2026):
AFC Champions League (Oitavas de Final)
15h – Al Ittihad x Al Wahda – ESPN 3 e Disney+
➡️ Clique para assistir no Disney+
Campeonato Saudita
15h – Al Qadsiah x Al Shabab – Canal GOAT
Eliminatórias Europeias - Copa Feminina 2027
15h – Inglaterra (F) x Espanha (F) – ESPN 4 e Disney+
Champions League (Quartas de Final - Volta)
16h – Atlético de Madrid x Barcelona – SBT, TNT e HBO Max
16h – Liverpool x PSG – HBO Max
➡️ Clique para assistir na HBO Max
Campeonato Inglês (Segunda Divisão)
16h – Portsmouth x Ipswich Town – ESPN 2 e Disney+
Copa Libertadores
19h – Cerro Porteño x Junior Barranquilla – Paramount+
19h – Estudiantes x Cusco – ESPN 4 e Disney+
19h – Nacional-URU x Deportes Tolima – Paramount+
21h – Boca Juniors x Barcelona-EQU – Paramount+
21h – Bolívar x Deportivo La Guaira – ESPN 4 e Disney+
23h – LDU x Mirassol – Paramount+
23h – Universitario x Coquimbo Unido – ESPN 4 e Disney+
➡️ Clique para assistir na Paramount+
Copa Sul-Americana
19h – São Paulo x O'Higgins – ESPN e Disney+
19h – Grêmio x Deportivo Riestra – Paramount+
21h – Vasco x Audax Italiano – Paramount+
21h30 – Santos x Deportivo Recoleta – SBT, ESPN e Disney+
21h30 – Palestino x Montevideo City Torque – Paramount+
Concacaf Champions League (Quartas de Final)
22h – Cruz Azul x Los Angeles FC – ESPN 2 e Disney+
0h30* – América-MEX x Nashville – ESPN 2 e Disney+
**Jogo na madrugada de quarta-feira (15)*
Eliminatórias Sul-Americanas - Copa Feminina 2027
22h – Colômbia (F) x Chile (F) – Xsports
FIFA Series 2026
22h30 – Brasil (F) x Zâmbia (F) – Sportv
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