Nesta sexta-feira (24), a agenda do futebol reúne grandes jogos pelas principais ligas europeias, com destaque para Real Betis x Real Madrid (Espanhol), RB Leipzig x Union Berlin (Alemão), Napoli x Cremonese (Italiano) e Brest x Lens (Francês). O dia também conta com partidas do Campeonato Inglês (Sunderland x Nottingham Forest), Campeonato Turco, Campeonato Argentino, Segunda Divisão do Brasileirão e Campeonato Brasileiro Feminino com Corinthians x Ferroviária.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 24 de abril de 2026):

Campeonato Turco

14h – Istanbul Basaksehir x Kasimpasa – Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+

Campeonato Alemão

15h30 – RB Leipzig x Union Berlin – SportyNet e OneFootball

Campeonato Italiano

15h45 – Napoli x Cremonese – Xsports e Disney+

Campeonato Francês

15h45 – Brest x Lens – CazéTV

Campeonato Espanhol

16h – Real Betis x Real Madrid – ESPN e Disney+

Com golaço de Vini Jr, o Real Madrid venceu o Alavés por La Liga (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

Campeonato Inglês

16h – Sunderland x Nottingham Forest – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

16h – Leicester City x Millwall – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Argentino

19h15 – Lanús x Central Córdoba – Disney+

21h30 – Racing x Barracas Central – ESPN 3 e Disney+

Campeonato Brasileiro (Segunda Divisão)

20h – Ponte Preta x América-MG – Disney+

Campeonato Brasileiro Feminino

21h – Corinthians (F) x Ferroviária (F) – Sportv

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