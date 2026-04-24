Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (24/04/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
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Nesta sexta-feira (24), a agenda do futebol reúne grandes jogos pelas principais ligas europeias, com destaque para Real Betis x Real Madrid (Espanhol), RB Leipzig x Union Berlin (Alemão), Napoli x Cremonese (Italiano) e Brest x Lens (Francês). O dia também conta com partidas do Campeonato Inglês (Sunderland x Nottingham Forest), Campeonato Turco, Campeonato Argentino, Segunda Divisão do Brasileirão e Campeonato Brasileiro Feminino com Corinthians x Ferroviária.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 24 de abril de 2026):
Campeonato Turco
14h – Istanbul Basaksehir x Kasimpasa – Disney+
➡️ Clique para assistir no Disney+
Campeonato Alemão
15h30 – RB Leipzig x Union Berlin – SportyNet e OneFootball
Campeonato Italiano
15h45 – Napoli x Cremonese – Xsports e Disney+
Campeonato Francês
15h45 – Brest x Lens – CazéTV
Campeonato Espanhol
16h – Real Betis x Real Madrid – ESPN e Disney+
Campeonato Inglês
16h – Sunderland x Nottingham Forest – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
Campeonato Inglês (Segunda Divisão)
16h – Leicester City x Millwall – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Argentino
19h15 – Lanús x Central Córdoba – Disney+
21h30 – Racing x Barracas Central – ESPN 3 e Disney+
Campeonato Brasileiro (Segunda Divisão)
20h – Ponte Preta x América-MG – Disney+
Campeonato Brasileiro Feminino
21h – Corinthians (F) x Ferroviária (F) – Sportv
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