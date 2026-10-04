Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (04/10/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
O domingo (4) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com partidas pela Liga das Nações e pelo Campeonato Inglês Feminino. Os destaques ficam para Holanda x Sérvia, Portugal x Noruega e Manchester City x Arsenal.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 4 de outubro de 2026):
Liga das Nações D
10h – Azerbaijão x Lituânia – Sportv 2
13h – Malta x Andorra – Sportv 2
Campeonato Inglês Feminino
10h – Tottenham (F) x London City Lionesses (F) – Canal GOAT
10h – West Ham (F) x Chelsea (F) – XSports
12h30 – Manchester City (F) x Arsenal (F) – XSports e Canal GOAT
Liga das Nações B
13h – Kosovo x Áustria – ESPN e Disney+
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Liga das Nações A
15h45 – Holanda x Sérvia – ESPN e Disney+
15h45 – Portugal x Noruega – Sportv
15h45 – Grécia x Alemanha – Sportv 2
➡️ Clique para assistir no Sportv
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