O domingo (4) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com partidas pela Liga das Nações e pelo Campeonato Inglês Feminino. Os destaques ficam para Holanda x Sérvia, Portugal x Noruega e Manchester City x Arsenal.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 4 de outubro de 2026):

Liga das Nações D

10h – Azerbaijão x Lituânia – Sportv 2

13h – Malta x Andorra – Sportv 2

Campeonato Inglês Feminino

10h – Tottenham (F) x London City Lionesses (F) – Canal GOAT

10h – West Ham (F) x Chelsea (F) – XSports

12h30 – Manchester City (F) x Arsenal (F) – XSports e Canal GOAT

Liga das Nações B

13h – Kosovo x Áustria – ESPN e Disney+

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Liga das Nações A

15h45 – Holanda x Sérvia – ESPN e Disney+

15h45 – Portugal x Noruega – Sportv

15h45 – Grécia x Alemanha – Sportv 2

Holanda e Alemanha empataram em 1 a 1 pela Nations League (Foto: NICOLAS TUCAT / AFP)

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