Onde assistir ao vivo aos jogos de hoje (22/11/2024)

Nesta sexta-feira (22), os jogos de hoje têm destaque no encerramento da 34ª rodada do Brasileirão, com o confronto entre Fluminense e Fortaleza. Além disso, pela Europa, o PSG enfrenta o Toulouse, enquanto o Bayern de Munique joga contra o Augsburg pela Bundesliga, fechando os atrativos do dia.

continua após a publicidade

O Bayern de Munique vai à campo para jogar contra Augsburg pela Bundelisga; confira os destaques dos jogos de hoje (Foto: Reprodução/Instagram)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 22 de novembro de 2024)

Brasileirão

21h30: Fluminense x Fortaleza - Sportv e Premiere

➡️ Clique para assistir no Premiere

Campeonato Francês

15h: Monaco x Brest - CazéTV

17h: PSG x Toulouse - CazéTV

➡️ 30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video

Campeonato Alemão

16h30: Bayern de Munique x Augsburg - Sportv, CazéTV e Onefootball

➡️ Clique para assistir no SporTV

Campeonato Espanhol

17h: Getafe x Real Valladolid - Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+

Campeonato Saudita

14h: Al Nassr x Al Qadisiya - Canal GOAT

Campeonato Eslovaco

14h: Kosice x Slovan Bratislava - Onefootball

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

14h30: Paderborn x Nurnberg - Onefootball

14h30: Preussen Munster x Koln - Onefootball

Campeonato Polonês

16h30: Jagiellonia x Slask Wroclaw - Onefootball

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

17h: Plymouth x Watford - ESPN 4 e Disney+

Palpites do Lance! para os jogos de hoje

Nesta sexta, o grande jogo envolve Fluminense e Fortaleza. O confronto promete ser bem equilibrado, mas o Fortaleza leva o favoritismo por ainda estar na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Jogando diante de sua torcida, o Tricolor das Laranjeiras pode surpreender o clube cearense.

Já na Europa, Bayern de Munique e PSG abrem as rodadas de Alemanha e França, e são amplos favoritos para suas partidas. Ambas as equipes são líderes de seus campeonatos nacionais e devem continuar pontuando.

continua após a publicidade

Gosta de fazer aquela fezinha nos maiores campeonatos do mundo e está à procura dos melhores palpites? O Lance! tem um Canal GRÁTIS no Whatsapp onde você recebe muita informação, estatísticas e as melhores dicas com uma pitada de humor. Tudo para você ter a melhor experiência com jogos nacionais e internacionais!