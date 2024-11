Um mês após sua última atuação pelo São Paulo, o volante argentino Santiago Longo voltou a ser relacionado pela comissão técnica do Tricolor para a partida contra o RB Bragantino. E ao contrário da situação de alguns atletas que se tornaram desfalques por lesão, o atleta não enfrentou problemas físicos e apenas ficou de fora dos relacionados. Nesta quarta-feira (20), Longo teve espaço e chegou a ir para o banco, mas mais uma vez amargou a reserva do time.

Desde que chegou, Santi atuou por menos de 90 minutos (menos que uma partida completa) e a permanência no banco em Bragança Paulista ligou ainda mas forte o sinal sobre sua permanência, ou não, na equipe para 2025.

Santi Longo não completou nem uma partida completa desde que chegou ao São Paulo. Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net

O auxiliar técnico de Zubeldía, Maxi Curbera, foi o responsável por comandar o time na beira do campo e depois conceder entrevistas coletiva. No duelo contra o Bragantino, a torcida criticou as atuações do meio-campo, principalmente dos volantes Luiz Gustavo e Marcos Antônio. Mesmo assim, o argentino não ganhou espaço e viu do banco de reservas o empate por 1 x 1.

- Não dependemos de um jogo para ver um jogador, vemos isso através de treinamentos no dia a dia. Santiago se incorporou recentemente e consideramos que existe uma adaptação ao time, principalmente para os estrangeiros. Nós tomamos decisões que consideramos as melhores para a equipe. Estamos nessa posição de quatro ou cinco jogos restando para termos chances de nos classificar a Libertadores - disse o técnico.

Anunciado no dia 2 de setembro, Santi tem apenas 80 minutos disputados com a camisa do Tricolor. Enfrentou o Vasco e o Cruzeiro pelo Brasileirão e, pelo o que demonstra no planejamento da comissão técnica, o volante seguirá buscando um mínimo espaço entre os nomes para a posição.

O contrato de empréstimo do jogador junto ao Belgrano vai até o fim de agosto do próximo ano. Em sua chegada, Longo chegou a afirmar que era um "sonho de criança" ser contratado e atuar pelo São Paulo.