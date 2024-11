Nassef Sawiris, coproprietário do Aston Villa, declarou apoio ao Manchester City na guerra contra a Premier League. O clube, que tem Pep Guardiola como técnico, está sendo investigado por possíveis violações às regras financeiras da competição, e tem pela frente um julgamento que pode até lhe gerar um rebaixamento na liga.

Sawiris disse acreditar que todas as equipes participantes do Campeonato Inglês necessitam formar uma "frente unida" para se posicionar contra mudanças no regulamento de Transações com Partes Associadas (APT). Uma votação será feita com os 20 times da primeira divisão na sexta-feira (22) para dar prosseguimento ou vetar as alterações propostas.

A direção da Premier League planeja aumentar a rigidez de fiscalizações sobre como os clubes estabelecem acordos de patrocínio e receitas que estão ligados à sua propriedade, principalmente com o aumento da presença de acionistas bilionários na liga. A questão foi levantada principalmente após a compra do Newcastle por parte do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita em 2021, que conduziu o time de volta à Champions League logo na temporada seguinte.

Caso as regras do futebol inglês sejam mais apertadas, o City pode sofrer fortes sanções, como perda de pontos, descenso para divisões inferiores ou até uma exclusão de todas as competições ligadas à FA. O clube é acusado de ter violado 115 vezes a conduta exigida. Na contramão, se os 20 mandatários acatarem o pedido de Nassef e votarem contra a mudança, os mancunianos podem ser investigados por menos irregularidades do que o número atual no que está sendo chamado de "Julgamento do Século".

👀 Confira a lista de irregularidades que o Manchester City é acusado pela Premier League de ter cometido:

💰 54 casos de ocultação da situação financeira precisa do clube, entre 2009-10 e 2017-18;

💰 35 casos de falta de cooperação com investigações da liga, entre 2018 e 2023;

💰 14 casos de ocultação de informações sobre pagamentos a atletas e técnicos, entre 2009-10 e 2017-18;

💰 7 casos de quebra das regras do Fair Play Financeiro da Premier League, entre 2015 e 2018;

💰 5 casos de quebra das regras do Fair Play Financeiro da Uefa, entre 2013 e 2018.

As audiências do julgamento tiveram início em meados de setembro, e devem ganhar força nas próximas semanas. A Premier League prevê um fim no caso até fevereiro.