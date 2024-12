Jogo do Flamengo hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Em jogo hoje, o Flamengo encara o Criciúma pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno da competição, o time da Gávea superou seu rival pelo placar de 2 a 0. A partida terá início a partir das 20h, pelo horário de Brasília, com transmissão exclusiva do serviço de pay-per-view do Premiere. ➡️ Clique para assistir no Premiere

continua após a publicidade

O Flamengo bateu o Tigre no primeiro turno do Brasileirão; veja as informações do jogo de hoje (Foto: Isabela Azine/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Flamengo chega para o jogo de hoje após vencer a equipe o Internacional, diante de sua torcida, pelo placar de 3 a 2. Nos últimos cinco confrontos pelo Campeonato Brasileiro, o time da Gávea possui três vitórias e dois empates, ocupando a terceira posição da competição, já estando classificado para a Libertadores de 2025.

Já o Criciúma vem para esta partida em uma situação completamente delicada na tabela do Brasileirão. A equipe catarinense perdeu o seu último confronto, contra o Corinthians, por 4 a 2, em casa. Além disso, o clube é o atual 17º colocado da competição, o primeiro time da zona de rebaixamento, com 38 pontos somados. Nos últimos cinco jogos, são quatro derrotas e um empate.

continua após a publicidade

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Criciúma x Flamengo (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Criciúma x Flamengo

Brasileirão Série A - 37ª rodada

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 04 de novembro, 20h

📍 Local: Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC)

📺 Onde assistir: Premiere

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

⚽Escalações prováveis de Criciúma e Flamengo

Criciúma

Gustavo; Dudu, Walisson Maia, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto, Miguel Trauco, Ronald e Matheusinho (Fellipe Mateus); Bolasie e Felipe Vizeu (Pedro Rocha) - Técnico: Cláudio Tencati.

Desfalques: Rodrigo e Newton (Suspensos); Wilker Ángel (Lesionado).

Flamengo

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Airton Lucas (Alex Sandro); Evertton Araújo (Allan), Erick Pulgar e Carlos Alcaraz; Michael, Bruno Henrique e Gonzalo Plata - Técnico: Filipe Luís.

continua após a publicidade

Desfalques: Pedro, Everton Cebolinha, Matías Viña e Arrascaeta (Lesionados); Gerson e De La Cruz (Suspensos); Carlinhos, Lorran, Cleiton e Dyogo Alves (Liberados para férias).