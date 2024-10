Jogo do Corinthians hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

Corinthians encara o Racing pelo jogo decisivo das semifinais da Sul-Americana (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 31/10/2024 - 09:30 • Rio de Janeiro

Em jogo hoje, o Corinthians encara o Racing, pelo segundo jogo das semifinais da Copa Sul-Americana. O primeiro confronto entre as equipes terminou pelo placar de 2 a 2, em Itaquera. A partida terá início a partir das 21h30, pelo horário de Brasília, com transmissão da ESPN e do serviço de streaming do Disney+.

➡️ Clique para assistir no Disney+

Confira as informações do jogo de hoje do Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Corinthians chega para o jogo de hoje após vencer a equipe do Cuiabá na última rodada do Brasileirão, pelo placar de 1 a 0. O resultado fez com que o Timão saísse da zona de rebaixamento da competição, ocupando agora a 15ª posição, com 34 pontos somados. Nos últimos cinco jogos do campeonato, a equipe paulista tem três vitórias, um empates e uma derrota. Na Sul-Americana, a equipe empatou com o Racing por 2 a 2 no primeiro jogo das semifinais, deixando a decisão para o confronto na Argentina.

Já o Racing vem para esta partida com a moral de decidir o confronto em casa. No Campeonato Argentino, a equipe perdeu o seu último jogo para o Banfield, no último domingo (27), pelo placar de 2 a 1. Pela competição nacional, o time argentino é o sétimo colocado, com um total de 28 pontos somados até aqui, com três derrotas, um empate e uma vitória nos seus últimos cinco jogos.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Racing x Corinthians (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Racing x Corinthians

Copa Sul-Americana - Semifinal (Jogo de volta)

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 31 de outubro, 21h30

📍 Local: Estádio Presidente Perón (El Cillindro), em Avellaneda (ARG)

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+

⚽Escalações prováveis de Racing e Corinthians

Racing

Arias, Di Césare, Santiago Sosa, García Basso, Martirena, Nardoni, Almendra, Quintero, Gabriel Rojas, Adrián Martínez, Salas - Técnico: Gustavo Costas.

Desfalques: Roger Martínez (dúvida por lesão).

Corinthians

Hugo Souza, Fagner, André Ramalho, Gustavo Henrique (Cacá), Matheus Bidu, Alex Santana, Charles, Garro, Carrillo (Romero), Yuri Alberto, Memphis Depay - Técnico: Ramón Díaz.

Desfalques: Héctor Hernández, Ryan, Ruan Oliveira, Maycon e Diego Palacios (Lesionados).