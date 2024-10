Campeão Mundial pelo Corinthians dispara contra atitude de Memphis: ‘Inadmissível’

Memphis Depay durante partida entre Corinthians e Cuiabá (Foto: Gil Gomes/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/10/2024 - 15:02 • São Paulo (SP)

Campeão Mundial e da Copa Libertadores pelo Corinthians em 2012, Emerson Sheik criticou a comemoração do atacante Memphis Depay, que marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Cuiabá, na Arena Pantanal, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Aos 44 minutos da primeira etapa, Depay aproveitou pênalti sofrido por Talles Magno para colocar o Timão em vantagem no duelo. A comemoração do holandês, no entanto, não agradou Emerson Sheik.

- É inadimissível essa comemoração no momento que o Corinthians está atravessando (luta contra o rebaixamento no Brasileirão). Ele não entende o momento que está o clube? Tinha que ser ele (bater o pênalti) é a referência.

Após superar o goleiro Walter na última segunda-feira (28), Depay chegou a marca de gols e três assistências pelo Corinthians em sete partidas. O resultado positivo, além de garantir o segundo triunfo fora da Neo Química Arena, tirou a equipe paulista da zona de rebaixamento do Brasileirão.

Memphis Depay foi titular e marcou o gol do Corinthians na vitória por 1 a 0 sobre o Cuiabá, pela 31ª rodada do Brasileirão (Foto: Gil Gomes/AGIF)

Com 35 pontos em 31 rodadas, o Corinthians ocupa atualmente a décima quinta colocação, três pontos à frente do RB Bragantino, que está na zona de rebaixamento. Para garantir a permanência na elite do futebol brasileiro, a equipe dirigida por Ramón Díaz precisa conquistar dez pontos (o equivalente a três vitórias e um empate, em uma projeção otimista) nas sete rodadas restantes