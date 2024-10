Ex-Corinthians, Vampeta recebe críticas por declaração sobre filhas: ‘Ridículo’

Vampeta foi criticado por declaração sobre filhas (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/10/2024 - 19:27 • São Paulo (SP)

Ex-jogador do Corinthians, Vampeta está sendo criticado nas redes sociais por conta de uma declaração sobre as filhas. Campeão do mundo em 2002 com a Seleção Brasileira, o ex-volante falou sobre a dívida por falta de pagamento de pensão com Gabriela e Giovana.

➡️ Mãe de Paulo Gustavo brinca com fotos polêmicas de Vampeta e faz revelação

- Você tem que pagar escola e pensão. Nunca vi um cara ter que pagar escola e pensão. Há uma dívida mesmo, que eu não vou processar. Vai acabar eu pagando. E, ou eu pago a pensão ou pago a escola - começou Vampeta, no canal "Campeões da Resenha".

- Quando fala que é pensão, parece que é uma criança de 2, 3 anos. É uma menina de 23 anos e outra de 21, que já dão pra caramba, já namoram, já moram junto. Tomar no c*. Parece que é uma criancinha que você nunca deu nada - completou o ex-jogador.

A declaração de Vampeta gerou revolta nas redes sociais. Uma mulher escreveu: "Se não respeita as filhas, vai respeitar quem? Ridículo". Outro homem também criticou: "Como um pai fala isso das filhas? Pai é para sempre".

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Em 2023, as jovens, junto à ex-mulher Roberta Soares, entraram com uma ação pedindo à Justiça que penhorasse as contas bancárias de uma empresa de Vampeta. Em junho, um apartamento do ex-jogador foi leiloado para quitar parte da dívida de pensão.

Carreira de Vampeta

Além das passagens por Corinthians e Seleção Brasileira, Vampeta também defendeu outras camisas pesadas do futebol mundial, como Inter de Milão e Paris Saint-Germain. No Brasil, o ex-jogador também defendeu Flamengo, Fluminense, Vitória e Goiás. O comentarista esportivo também conquistou Mundial de Clubes, Brasileirão, Copa do Brasil e Copa América.

Vampeta foi campeão do mundo com a Seleção Brasileira em 2002 (Foto: Divulgação)