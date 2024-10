Jogo do Corinthians hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

Pelo segundo jogo da Copa do Brasil, Corinthians e Flamengo se enfrentam neste domingo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/10/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Em jogo hoje, o Corinthians encara o Flamengo pelo segundo jogo das semifinais da Copa do Brasil. Pelo primeiro confronto entre os times, o Timão acabou sendo derrotado, no Rio de Janeiro, pelo placar de 1 a 0. A partida terá início a partir das 16h, pelo horário de Brasília, com transmissão do SporTV, Premiere e do Prime Video.

Pelo Brasileirão, Memphis Depay marcou seu primeiro gol, mas não joga pela Copa do Brasil; veja as informações do jogo (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Corinthians chega para o jogo de hoje após uma vitória que deu um ar de alívio ao Timão na última quinta-feira (17), por 5 a 2, contra o Athletico-PR, pelo Brasileirão. No duelo, Memphis Depay desencantou e marcou seu primeiro gol pelo clube. No primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, no entanto, o clube paulista sofreu um revés de 1 a 0, mas terá a força da torcida para reverter o placar.

Já o Flamengo vem para esta partida após sofrer uma derrota, também na última quinta, para o rival Fluminense, em jogo válido pelo Brasileirão, pelo placar de 2 a 0. Pela Copa do Brasil, a vitória conquistada em cima do Corinthians no primeiro jogo do confronto deixa o clube da Gávea com leve vantagem para a decisão.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Corinthians e Flamengo (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Corinthians x Flamengo

Copa do Brasil - Semifinal (Jogo de volta)

🗓️ Data e horário: domingo, 20 de outubro, 16h

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: SporTV, Premiere e Prime Video

⚽Escalações prováveis de Corinthians e Flamengo

Corinthians

Hugo Souza; Fagner, André Ramalho, Cacá, Matheus Bidu; José Martínez, André Carrillo, Breno Bidon; Yuri Alberto, Ángel Romero e Rodrigo Garro - Técnico: Ramón Díaz.

Desfalques: Ryan, Ruan Oliveira, Maycon e Diego Palacios (Lesionados); Memphis Depay (Não está inscrito).

Flamengo

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson; Bruno Henrique e Gabigol - Técnico: Filipe Luís.

Desfalques: Éverton Cebolinha, Viña, Pedro e Luiz Araújo (Lesionados).