Corinthians, Gaviões e Caixa oficializam ‘vaquinha’ para quitar Arena

Escrito por Thiago Braga • Publicada em 18/10/2024 - 09:50 • São Paulo (SP)

Nesta sexta-feira (18), os Gaviões da Fiel, o Corinthians e a Caixa Econômica Federal irão formalizar um Protocolo de Intenções relacionado à dívida da Neo Química Arena. O documento visa regulamentar a "vaquinha" proposta pela torcida organizada para ajudar na quitação dos valores devidos pelo clube para a construção do estádio. Segundo o Corinthians informou no ‘dia da Transparência’, realizado no mês passado, o total devido para o banco estatal é de R$ 710 milhões.

O evento de assinatura está marcado para às 16h (horário de Brasília) em São Paulo, e terá as presenças do ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha; do presidente da CAIXA, Carlos Vieira; e da diretoria do Corinthians e da Gaviões da Fiel.

A iniciativa da vaquinha foi sugerida pelos Gaviões da Fiel, com o objetivo de mobilizar os torcedores para contribuir diretamente com a quitação da dívida. Tanto o clube quanto a Caixa demonstraram apoio à proposta, que busca ser uma solução colaborativa para o pagamento do estádio.

Após a assinatura do protocolo, a torcida organizada trabalhará na divulgação de uma plataforma oficial, que incluirá um site e uma chave Pix dedicada à arrecadação de fundos. Esses valores serão depositados diretamente na conta da Caixa, garantindo que nem a torcida organizada nem o Corinthians terão acesso direto à movimentação financeira.

Os Gaviões esclarecem que, até o momento, a chave Pix para a campanha ainda não foi divulgada. Por isso alertam os torcedores corinthianos a não caírem em golpes. A chave Pix deve ser anunciada em breve, após a formalização dos detalhes do acordo.