Guerra entre Corinthians e Flamengo esquenta semifinal da Copa do Brasil

Publicada em 18/10/2024 - 12:34 • São Paulo (SP)

A rivalidade entre Corinthians e Flamengo ganhou novos capítulos nas últimas semanas, criando um ambiente de alta tensão para o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil, que será realizado neste domingo, às 16h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. O Timão precisa reverter a derrota de 1 a 0 sofrida no Maracanã para avançar à final. Se vencer por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis.

Após a vitória por 5 a 2 sobre o Athletico-PR, que tirou o Corinthians da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o auxiliar-técnico Emiliano Díaz já deu o tom para o confronto com o Flamengo: – Domingo é guerra. Vamos à guerra – afirmou.

Embora tenha utilizado uma linguagem figurada para reforçar o apoio incondicional dos torcedores na Neo Química Arena, a declaração reflete o clima carregado entre paulistas e cariocas, intensificado nas últimas semanas.

O conflito entre os clubes se agravou quando a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou a data do segundo jogo da semifinal a pedido do Flamengo.

Originalmente, os jogos de volta da semifinal da Copa do Brasil estavam previstos para ocorrer nos dias 16 ou 17 de outubro. Contudo, a CBF mudou as datas para 19 e 20 de outubro, uma decisão que gerou críticas públicas de Vasco e Corinthians, que alegaram favorecimento a Atlético-MG e Flamengo.

De acordo com o calendário inicial, as partidas aconteceriam na semana do dia 16, logo após o término da Data Fifa. O Corinthians contestou a decisão no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), alegando falta de isonomia, mas o tribunal indeferiu o pedido por unanimidade, mantendo o cronograma estabelecido pela CBF.

Além da disputa jurídica, a tensão entre os dois clubes também envolve questões comerciais. O Flamengo acionou garantias bancárias contra o Corinthians por um suposto atraso no pagamento da compra do lateral Matheuzinho.

Em resposta, a BRAX – empresa que serviu como fiadora do Corinthians na negociação – assegurou que está em dia com os clubes e explicou que enviará ao Flamengo a próxima parcela destinada no contrato com o Corinthians, a ser paga em janeiro de 2025. A BRAX foi rejeitada pelo Flamengo como fiadora na transferência do goleiro Hugo Souza para o Corinthians.

– Posso dar um recado para eles, vai ser um clima hostil. Conheço essa torcida, eles vão fazer de tudo, e nosso time também vai fazer de tudo pela classificação. É um time bom do outro lado, temos que respeitar, claro, mas vamos jogar de igual para igual e fazer um clima hostil aqui para reverter o resultado e sair com a classificação – comentou Matheuzinho na zona mista após a goleada sobre o Athletico-PR.

No campo, após a vitória no primeiro jogo semifinal, o Flamengo formalizou uma queixa na CBF contra a arbitragem, reclamando de um pênalti não marcado e do gol anulado de Gabigol após revisão do VAR.

– É pressão, problema com logística do Corinthians. Miam para caramba, ficam chorando. Vem todo mundo pressionado para cá e é essa arbitragem aí. É feio para o futebol brasileiro. Estão botando o futebol brasileiro em um norte vergonhoso em relação a arbitragem. Mas ninguém faz nada. A pior coisa do mundo é começar a perder os critérios. Foi o que aconteceu. Arbitragem vergonhosa ninguém aguenta mais e não sabemos onde vai parar – falou Marcos Braz, após a primeira semifinal.

Com esse clima hostil, Corinthians e Flamengo vão a campo para decidir quem será o finalista da Copa do Brasil desta temporada.