Corinthians x Flamengo: STJD pune Yuri Alberto e Alcaraz; veja penas

Yuri Alberto, jogador do Corinthians, recebe cartão vermelho do árbitro durante partida contra o Flamengo, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Joisel Amaral/AGIF)







18/10/2024

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgou na manhã desta sexta-feira (18) os envolvidos na confusão nos minutos finais da vitória do Corinthians sobre o Flamengo por 2 a 1, que foi disputada no dia 1° de setembro na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Brasileirão. A partida terminou com quatro expulsões, sendo três para o Timão e uma para o Rubro-Negro.

Veja as punições do STJD

Alcaraz ( Flamengo ) : 4 jogos de suspensão

Flamengo : 4 jogos de suspensão Yuri Alberto ( Corinthians ): 2 jogos de suspensão

Corinthians 2 jogos de suspensão Cacá ( Corinthians ) : 2 jogos de suspensão

Corinthians : 2 jogos de suspensão Emiliano Díaz (Corinthians): 1 jogo de suspensão

Fabinho Soldado ( Corinthians ): 15 dias de suspensão

Corinthians 15 dias de suspensão Thiago Rezetti (gandula) : 20 dias de suspensão

: 20 dias de suspensão Alessandro da Silva (gandula) : 20 dias de suspensão

: 20 dias de suspensão Corinthians: multa total de R$ 13 mil

Flamengo: multa de R$ 8 mil

Yuri Alberto e Carlos Alcaraz foram denunciados por agressão, enquadrados no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata sobre "praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente". O auxiliar Emiliano Díaz, do Corinthians, foi julgado pela expulsão no fim do jogo com base no artigo 258 - assumir conduta contrária à disciplina ou ética do esporte.

O zagueiro Cacá, no entanto, foi enquadrado no artigo 250, que fala em praticar ato desleal ou hostil, e foi citado por "empurrar acintosamente o companheiro ou adversário, fora da disputa da jogada". O executivo de futebol Fabinho Soldado acabou sendo punido com 15 dias de suspensão por gritar "para de picar o jogo" para o árbitro do confronto.

Além deles, os gandulas Thiago Rezetti e Alessandro da Silva também foram punidos no artigo 258 do CBJD com suspensão de 20 dias cada. O primeiro por "retardar o reinício de jogo, demorando a repor a bola para a equipe adversária".

Vale lembrar que todas as punições terão de ser cumpridas apenas em jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro.

Flamengo e Corinthians se enfrentam pelas semifinais da Copa do Brasil (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Como foi o jogo entre Corinthians e Flamengo?

O Corinthians foi superior ao Flamengo e, desde o primeiro tempo, ocupou o campo de ataque com criações de jogadas perigosas. Talles Magno abriu o placar após belo lance de Yuri Alberto, e o Fla chegou ao empate com pênalti assinalado após revisão no VAR e cobrança de Pedro.

O Timão seguiu melhor e achou brecha na defesa adversária: Romero saiu na cara do goleiro Rossi e ampliou. O Rubro-Negro teve mais a posse para tentar o empate, porém não criou grandes chances. Na reta final do segundo tempo, Yuri Alberto fez falta dura em Wesley e uma confusão foi iniciada. Além do atacante, Cacá e Alcaraz foram expulsos.

Agora, os clubes se enfrentam no segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil, que será realizado neste domingo, às 16h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. A rivalidade entre as equipes ganhou novos capítulos nas últimas semanas, criando um ambiente de alta tensão.