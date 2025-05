João Fonseca é elogiado pelo próximo rival: ‘muito potente’; vídeo

Mais jovem, desde 2005, a ganhar as duas primeiras rodadas de Roland Garros sem perder sets, João Fonseca terá um desafio e tanto no sábado. Afinal, o adversário do número 65 do mundo e principal tenista do Brasil será o quinto melhor do planeta, o britânico Jack Draper.



Com 24 vitórias em 30 jogos na temporada, com destaque para o título do Masters 1000 de Indian Wells, o terceiro e mais importante da carreira, o tenista da Grã-Bretanha sabe, também, do obstáculo que terá pela frente. Aos 23 anos, Draper - finalista do Masters 1000 de Madri, no saibro, em abril - tem consciência de que o duelo contra o pupilo do técnico Guilherme Teixeira se repetirá em diversas ocasiões no futuro.



- Sim, definitivamente. Acho que vou enfrentá-lo muitas vezes. Acredito que vamos vê-lo bastante nas fases finais dos torneios e entre os melhores do circuito. Acho que todo mundo pode ver claramente o potencial dele e a forma como joga, as jogadas que ele consegue fazer. É um jogador muito potente, muito dinâmico, explosivo ,e acho que é isso que tem atraído tanta gente para assisti-lo. E, claro, a enorme quantidade de fãs que ele traz do Brasil, acho que isso também é ótimo para o nosso esporte. Então acredito que vou enfrentá-lo por muitos anos ainda, não só no sábado, e estou ansioso pelo desafio de jogar contra ele.

Em 2025, no saibro, Draper, por ora, só perdeu para o norueguês Casper Ruud, na decisão em Madri, e para o campeão espanhol Carlos Alcaraz, nas quartas do Masters 1000 de Roma. Até agora, são 10 vitórias em 12 jogos nesse piso no ano, incluindo os triunfos nas rodadas iniciais na capital francesa.

João Fonseca exalta mentalidade em vitória

Após os 3 sets a 0 sobre o anfitrião Pierre-Hugues Herbert (147º), o carioca, de 18 anos, destacou a mentalidade para lidar com situações adversas.

No primeiro set desta quinta, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, no Itanhangá, chegou a estar perdendo por 4 a 2. E, no tiebreak da segunda parcial, o anfitrião abriu 3/0.

- Eu precisava ser mais corajoso, fazer alguma coisa diferente e ser mais agressivo nos ralis, comandar mais nas entradas dos pontos. Então foi isso que eu fiz. No segundo set eu tive que me manter positivo porque ele fazia saques que eu não conseguia devolver - disse o número 65 do mundo, que já garantiu o melhor ranking da carreira: 54º, por conta das duas vitórias até aqui. Caso vença mais jogos, a subida será ainda maior, obviamente.

- Foi o diferencial da partida: a mentalidade. De querer mais, de ter a coragem, de ter a iniciativa de comandar o ponto - continuou o carioca.

Até hoje, João Fonseca só jogou uma partida de cinco sets em torneios de ATP, na segunda rodada do Aberto da Austrália, na derrota para o italiano Lorenzo Sonego, em janeiro. Ainda assim, o jovem brasileiro parecia um veterano em mais uma convincente atuação:

- Um jogo, ainda mais de cinco sets, pode reverter muito rápido. O tênis é 60% mental, 30% físico e 10% técnico.



O brasileiro é o mais jovem desde 2005 a alcançar a terceira rodada de Roland Garros sem perder sets. O último foi ninguém menos do que o recordista de títulos (14), o espanhol Rafael Nadal.



João Fonseca na vitória sobre o polonês Hubert Hurkacz em Roland Garros (Foto: Franck FIFE / AFP)