Número 1 do mundo, Sabalenka chega às oitavas de Roland Garros

Aryna Sabalenka, número 1 do ranking mundial, classificou-se para as oitavas de final de Roland Garros ao derrotar a sérvia Olga Danilovic por 6/2 e 6/3. A partida ocorreu nesta sexta-feira (30) nas quadras de saibro do complexo parisiense, durante a terceira rodada do segundo Grand Slam da temporada.

A tenista bielorrussa de 27 anos mantém seu desempenho consistente no torneio francês, onde ainda não perdeu nenhum set. Na estreia, Sabalenka superou a russa Kamila Rakhimova com parciais de 6/1 e 6/0. Na segunda fase, venceu a suíça Jil Teichmann por 6/3 e 6/1.

Como foi Sabalenka x Danilovic

No confronto contra Danilovic, atual 34ª colocada no ranking, Sabalenka quebrou o serviço da adversária logo no início do primeiro set. A bielorrussa controlou as ações e fechou a parcial em 6/2. No segundo set, abriu vantagem de 3/1, mas viu a sérvia reagir e igualar em 3/3. Sabalenka voltou a quebrar o serviço da oponente no oitavo game e encerrou o confronto em 6/3.

Nas oitavas de final, a número 1 do mundo enfrentará a americana Amanda Anisimova, 16ª colocada no ranking. Anisimova avançou após vencer a dinamarquesa Clara Tauson (22ª) por 7/6(4) e 6/4, também nesta sexta-feira. O histórico de confrontos entre Sabalenka e Anisimova favorece a americana, que venceu cinco dos sete duelos anteriores. O último encontro entre as tenistas aconteceu no WTA de Toronto em 2024, quando Anisimova triunfou por 6/4 e 6/2.

Até o momento, Sabalenka cedeu apenas dez games em todo o torneio, demonstrando eficiência em suas atuações no saibro parisiense. A bielorrussa busca seu primeiro título em Roland Garros.

