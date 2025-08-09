menu hamburguer
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (09/08/2025)

Veja os jogos televisionados deste sábado (9)

Bernardo Silva comemora gol do Manchester City contra o Al-Hilal (Foto: Chandan Khanna / AFP)
imagem cameraJogos de hoje: Bernardo Silva, do Manchester City (Foto: Chandan Khanna/AFP)
09/08/2025
Quem joga no futebol hoje? Neste sábado (9), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da Série B do Brasileirão, amistosos internacionais, entre outros mais.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 9 de agosto de 2025)

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

  • 08h - Fortuna Düsseldorf x Hannover – OneFootball
  • 08h - Eintracht Braunschweig x Greuther Fürth – OneFootball
  • 08h - Dynamo Dresden x Magdeburg – OneFootball
  • 15h30 - Kaiserslautern x Schalke 04 – Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

  1. 08h30 - Southampton x Wrexham – ESPN e Disney+
  2. 11h - Stoke City x Derby County – Disney+
  3. 13h30 - Sheffield United x Bristol City – Disney+

Campeonato Finlandês

  • 09h - Jaro x Haka – OneFootball e TV do Zé (YouTube)

Amistosos Internacionais

  1. 10h30 - Werder Bremen x Udinese – Disney+
  2. 10h30 - Union Berlin x Olympiacos – SportyNet (YouTube)
  3. 11h - Milan x Leeds – DAZN e SportyNet (TV e YouTube)
  4. 11h - Wolverhampton x Celta de Vigo – SportyNet (YouTube)
  5. 11h - Everton x Roma – ESPN 3 e Disney+
  6. 11h - West Ham x Lille – ESPN 4 e Disney+
  7. 12h - Newcastle x Atlético de Madrid – ESPN e Disney+
  8. 13h - Brighton x Wolfsburg – Disney+
  9. 14h - Olympique de Marselha x Aston Villa – ESPN e Disney+
  10. 16h - Palermo x Manchester City – SportyNet (YouTube)

Campeonato Uruguaio

  1. 11h - Progreso x Cerro Largo – Disney+
  2. 15h - Peñarol x Nacional – Disney+

Campeonato Norueguês

  1. 11h - Molde x Ham-Kam – OneFootball
  2. 14h15 - Bodo/Glimt x Tromso – OneFootball

NWSL (Liga Feminina dos EUA)

  • 13h - Gotham x Washington Spirit – ESPN 4 e Disney+
  • 20h30 - Orlando Pride x Racing Louisville – Canal GOAT

Campeonato Holandês

  • 13h45 - Feyenoord x NAC Breda – Disney+
  • 16h - PSV x Sparta Rotterdam – Disney+

Campeonato Escocês

  • 13h45 - Rangers x Dundee – Canal GOAT

Campeonato Egípcio

  • 15h - Modern x Al Ahly – Link Sport Club Podcast (YouTube)

Campeonato Belga

  • 15h45 - Gent x Union Saint-Gilloise – DAZN

Brasileirão Série A

  1. 18h30 - Flamengo x Mirassol – Premiere
  2. 18h30 - São Paulo x Vitória – Premiere
  3. 18h30 - RB Bragantino x Internacional – Premiere
  4. 21h - Bahia x Fluminense – Sportv e Premiere
  5. 20h30 - Fortaleza x Botafogo – Prime Video

Brasileirão Série B

  1. 16h - América-MG x Remo – RedeTV!, SportyNet, ESPN, Disney+ e Desimpedidos
  2. 20h30 - Volta Redonda x Novorizontino – Disney+

Brasileirão Série C

  • 17h - Botafogo-PB x Ponte Preta – DAZN, SportyNet (TV e YouTube), SportyNet+
  • 17h - Caxias x ABC – SportyNet+
  • 19h30 - Guarani x Ypiranga – DAZN e SportyNet+
  • 19h30 - Ituano x Confiança – SportyNet+

Brasileirão Série D

  1. 16h - Portuguesa x Mixto – Metrópoles e Lusa TV (YouTube)
  2. 16h - Manauara x Sampaio Corrêa – Metrópoles (YouTube)
  3. 16h - Barra-SC x FC Cascavel – Metrópoles (YouTube)
  4. 16h - Aparecidense x Maricá – Metrópoles (YouTube)
  5. 16h - Ceilândia x Água Santa – Metrópoles (YouTube)
  6. 16h - Inter de Limeira x Marcílio Dias – Metrópoles (YouTube)
  7. 17h - ASA x Ferroviário – Metrópoles (YouTube)
  8. 17h - Rio Branco-ES x Luverdense – Metrópoles (YouTube)
  9. 17h - Santa Cruz x Sergipe – Metrópoles (YouTube)
  10. 17h - Altos x Independência – Metrópoles (YouTube)
  11. 18h - São José-RS x Goiatuba – Metrópoles (YouTube)
  12. 19h30 - Imperatriz x Manaus – Metrópoles (YouTube)

Campeonato Argentino

  • 16h30 - Boca Juniors x Racing – ESPN 4 e Disney+
  • 18h30 - Independiente x River Plate – Disney+

Brasileirão Série Feminino (Quartas de final)

  • 15h30 - Ferroviária (F) x São Paulo (F) – TV Brasil e Sportv
  • 18h - Bahia (F) x Corinthians (F) – Sportv

Copa Paulista

  • 15h - Araçatuba x Grêmio Prudente – Paulistão (YouTube)
  • 15h - São Caetano x Santo André – Paulistão (YouTube)
  • 16h - Francana x União São João – Paulistão (YouTube)
  • 16h - Itapirense x Botafogo-SP – Paulistão (YouTube)
  • 18h - Linense x Noroeste – Paulistão (YouTube)
Vic Albuquerque e Jaqueline comemoram gol do Corinthians contra o Flamengo. (Foto: CBF/Divulgação)
Jogos de hoje: Corinthians feminino em campo neste sábado (9) (Foto: CBF/Divulgação)

MLS (Major League Soccer)

  1. 20h30 - New England Revolution x DC United – Apple TV
  2. 20h30 - Philadelphia Union x Toronto – Apple TV
  3. 20h30 - Montréal x Atlanta United – Apple TV
  4. 20h30 - New York City x Columbus Crew – Apple TV
  5. 21h - Austin x Houston Dynamo – Apple TV
  6. 21h - St. Louis x Nashville – Apple TV
  7. 21h - Dallas x Portland Timbers – Apple TV
  8. 21h30 - Chicago Fire x Los Angeles FC – Apple TV
  9. 21h45 - Sporting Kansas City x San Diego – Apple TV
  10. 23h30 - San Jose Earthquakes x Vancouver Whitecaps – Apple TV

