Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (09/08/2025)
Veja os jogos televisionados deste sábado (9)
Quem joga no futebol hoje? Neste sábado (9), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da Série B do Brasileirão, amistosos internacionais, entre outros mais.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 9 de agosto de 2025)
Campeonato Alemão (Segunda Divisão)
- 08h - Fortuna Düsseldorf x Hannover – OneFootball
- 08h - Eintracht Braunschweig x Greuther Fürth – OneFootball
- 08h - Dynamo Dresden x Magdeburg – OneFootball
- 15h30 - Kaiserslautern x Schalke 04 – Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Inglês (Segunda Divisão)
- 08h30 - Southampton x Wrexham – ESPN e Disney+
- 11h - Stoke City x Derby County – Disney+
- 13h30 - Sheffield United x Bristol City – Disney+
Campeonato Finlandês
- 09h - Jaro x Haka – OneFootball e TV do Zé (YouTube)
Amistosos Internacionais
- 10h30 - Werder Bremen x Udinese – Disney+
- 10h30 - Union Berlin x Olympiacos – SportyNet (YouTube)
- 11h - Milan x Leeds – DAZN e SportyNet (TV e YouTube)
- 11h - Wolverhampton x Celta de Vigo – SportyNet (YouTube)
- 11h - Everton x Roma – ESPN 3 e Disney+
- 11h - West Ham x Lille – ESPN 4 e Disney+
- 12h - Newcastle x Atlético de Madrid – ESPN e Disney+
- 13h - Brighton x Wolfsburg – Disney+
- 14h - Olympique de Marselha x Aston Villa – ESPN e Disney+
- 16h - Palermo x Manchester City – SportyNet (YouTube)
Campeonato Uruguaio
- 11h - Progreso x Cerro Largo – Disney+
- 15h - Peñarol x Nacional – Disney+
Campeonato Norueguês
- 11h - Molde x Ham-Kam – OneFootball
- 14h15 - Bodo/Glimt x Tromso – OneFootball
NWSL (Liga Feminina dos EUA)
- 13h - Gotham x Washington Spirit – ESPN 4 e Disney+
- 20h30 - Orlando Pride x Racing Louisville – Canal GOAT
Campeonato Holandês
- 13h45 - Feyenoord x NAC Breda – Disney+
- 16h - PSV x Sparta Rotterdam – Disney+
Campeonato Escocês
- 13h45 - Rangers x Dundee – Canal GOAT
Campeonato Egípcio
- 15h - Modern x Al Ahly – Link Sport Club Podcast (YouTube)
Campeonato Belga
- 15h45 - Gent x Union Saint-Gilloise – DAZN
Brasileirão Série A
- 18h30 - Flamengo x Mirassol – Premiere
- 18h30 - São Paulo x Vitória – Premiere
- 18h30 - RB Bragantino x Internacional – Premiere
- 21h - Bahia x Fluminense – Sportv e Premiere
- 20h30 - Fortaleza x Botafogo – Prime Video
Brasileirão Série B
- 16h - América-MG x Remo – RedeTV!, SportyNet, ESPN, Disney+ e Desimpedidos
- 20h30 - Volta Redonda x Novorizontino – Disney+
Brasileirão Série C
- 17h - Botafogo-PB x Ponte Preta – DAZN, SportyNet (TV e YouTube), SportyNet+
- 17h - Caxias x ABC – SportyNet+
- 19h30 - Guarani x Ypiranga – DAZN e SportyNet+
- 19h30 - Ituano x Confiança – SportyNet+
Brasileirão Série D
- 16h - Portuguesa x Mixto – Metrópoles e Lusa TV (YouTube)
- 16h - Manauara x Sampaio Corrêa – Metrópoles (YouTube)
- 16h - Barra-SC x FC Cascavel – Metrópoles (YouTube)
- 16h - Aparecidense x Maricá – Metrópoles (YouTube)
- 16h - Ceilândia x Água Santa – Metrópoles (YouTube)
- 16h - Inter de Limeira x Marcílio Dias – Metrópoles (YouTube)
- 17h - ASA x Ferroviário – Metrópoles (YouTube)
- 17h - Rio Branco-ES x Luverdense – Metrópoles (YouTube)
- 17h - Santa Cruz x Sergipe – Metrópoles (YouTube)
- 17h - Altos x Independência – Metrópoles (YouTube)
- 18h - São José-RS x Goiatuba – Metrópoles (YouTube)
- 19h30 - Imperatriz x Manaus – Metrópoles (YouTube)
Campeonato Argentino
- 16h30 - Boca Juniors x Racing – ESPN 4 e Disney+
- 18h30 - Independiente x River Plate – Disney+
Brasileirão Série Feminino (Quartas de final)
- 15h30 - Ferroviária (F) x São Paulo (F) – TV Brasil e Sportv
- 18h - Bahia (F) x Corinthians (F) – Sportv
Copa Paulista
- 15h - Araçatuba x Grêmio Prudente – Paulistão (YouTube)
- 15h - São Caetano x Santo André – Paulistão (YouTube)
- 16h - Francana x União São João – Paulistão (YouTube)
- 16h - Itapirense x Botafogo-SP – Paulistão (YouTube)
- 18h - Linense x Noroeste – Paulistão (YouTube)
MLS (Major League Soccer)
- 20h30 - New England Revolution x DC United – Apple TV
- 20h30 - Philadelphia Union x Toronto – Apple TV
- 20h30 - Montréal x Atlanta United – Apple TV
- 20h30 - New York City x Columbus Crew – Apple TV
- 21h - Austin x Houston Dynamo – Apple TV
- 21h - St. Louis x Nashville – Apple TV
- 21h - Dallas x Portland Timbers – Apple TV
- 21h30 - Chicago Fire x Los Angeles FC – Apple TV
- 21h45 - Sporting Kansas City x San Diego – Apple TV
- 23h30 - San Jose Earthquakes x Vancouver Whitecaps – Apple TV
