Europeus reagem à decisão de Real Madrid sobre Endrick: ‘Que vergonha’
Brasileiro desbancou concorrência interna no Real
Endrick vestirá a camisa 9 do Real Madrid a partir da temporada 2025/26. O número estava vago desde que Kylian Mbappé, que o utilizou na última temporada, optou por assumir a camisa 10 neste ano. A decisão repercutiu demais na Europa depois da notícia dada pelo jornal "The Athletic".
Anteriormente, Gonzalo García estava cotado para ser o novo dono do cobiçado número do Real Madrid. No entanto, segundo o veículo, a decisão mudou internamente nos últimos dias.
Assim que a notícia começou a circular pela Europa, os torcedores do Real Madrid e de outros times começaram a comentar sobre essa decisão do clube sobre Endrick. Alguns aprovaram a decisão, outros avaliaram que o menino ainda não está pronto. Veja abaixo.
Veja reação dos europeus com decisão de Real Madrid sobre Endrick
"Que vergonha para 9, um cara que vive dando confusão com os rivais e que só faz gols na Copa do Rei, é assim que as coisas vão ser para nós"
"Boas notícias para o Real Madrid hoje"
"No final, o 9 endrick, bem, ele também parece perfeito"
"O problema com o número 9 e o Endrick-Gonzalo é incrível" sobre a relação entre Real Madrid e Endrick.
"É impressionante como as pessoas morderam uma isca dessas, na qual diziam que Endrick já tinha o 9 e que iriam tirá-lo dele"
Começo no Real e camisa histórica
Endrick chegou ao clube merengue no último verão europeu, após passagem meteórica no Palmeiras. Em sua temporada de estreia em Madri, vestindo a camisa 16, Endrick disputou 37 partidas, marcou sete gols e deu uma assistência. Ele ficou de fora da campanha do Real no Mundial de Clubes devido a uma lesão na perna. A expectativa é que o jogador volte a atuar em meados de setembro e permaneça no elenco.
Assim como em outros grandes clubes, a camisa 9 merengue é uma das mais simbólicas. Nomes como Alfredo Di Stéfano, Hugo Sánchez, Ronaldo Nazário e Karim Benzema já a vestiram. Um deles foi Mbappé, que usou o número em sua temporada de estreia pelo clube, assim como Cristiano Ronaldo, que o vestiu até a saída de Raúl, quando herdou a mítica 7.
Vale destacar que o Real Madrid conquistou a Champions League na temporada 2023/24 sem um camisa 9 em seu elenco — a numeração permaneceu vaga após a saída de Benzema para o Al-Ittihad, da Arábia Saudita. Mais um capítulo da história entre Real Madrid e Endrick.
