Europeus reagem à decisão de Real Madrid sobre Endrick: ‘Que vergonha’

Endrick vestirá a camisa 9 do Real Madrid a partir da temporada 2025/26. O número estava vago desde que Kylian Mbappé, que o utilizou na última temporada, optou por assumir a camisa 10 neste ano. A decisão repercutiu demais na Europa depois da notícia dada pelo jornal "The Athletic".

Anteriormente, Gonzalo García estava cotado para ser o novo dono do cobiçado número do Real Madrid. No entanto, segundo o veículo, a decisão mudou internamente nos últimos dias.

Assim que a notícia começou a circular pela Europa, os torcedores do Real Madrid e de outros times começaram a comentar sobre essa decisão do clube sobre Endrick. Alguns aprovaram a decisão, outros avaliaram que o menino ainda não está pronto. Veja abaixo.

Endrick comemora golaço marcado pelo Real Madrid contra a Real Sociedad, pela Copa do Rei (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)

Veja reação dos europeus com decisão de Real Madrid sobre Endrick

"Que vergonha para 9, um cara que vive dando confusão com os rivais e que só faz gols na Copa do Rei, é assim que as coisas vão ser para nós"

"Boas notícias para o Real Madrid hoje"

"No final, o 9 endrick, bem, ele também parece perfeito"

"O problema com o número 9 e o Endrick-Gonzalo é incrível" sobre a relação entre Real Madrid e Endrick.

"É impressionante como as pessoas morderam uma isca dessas, na qual diziam que Endrick já tinha o 9 e que iriam tirá-lo dele"

Começo no Real e camisa histórica

Endrick chegou ao clube merengue no último verão europeu, após passagem meteórica no Palmeiras. Em sua temporada de estreia em Madri, vestindo a camisa 16, Endrick disputou 37 partidas, marcou sete gols e deu uma assistência. Ele ficou de fora da campanha do Real no Mundial de Clubes devido a uma lesão na perna. A expectativa é que o jogador volte a atuar em meados de setembro e permaneça no elenco.

Assim como em outros grandes clubes, a camisa 9 merengue é uma das mais simbólicas. Nomes como Alfredo Di Stéfano, Hugo Sánchez, Ronaldo Nazário e Karim Benzema já a vestiram. Um deles foi Mbappé, que usou o número em sua temporada de estreia pelo clube, assim como Cristiano Ronaldo, que o vestiu até a saída de Raúl, quando herdou a mítica 7.

Vale destacar que o Real Madrid conquistou a Champions League na temporada 2023/24 sem um camisa 9 em seu elenco — a numeração permaneceu vaga após a saída de Benzema para o Al-Ittihad, da Arábia Saudita. Mais um capítulo da história entre Real Madrid e Endrick.