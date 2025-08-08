menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!

Times

Futebol

Esportes

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Bia Haddad estreia em Cincinnati neste sábado; saiba horário e onde assistir

A brasileira encara a australiana Maya Joint

Bia Haddad enfrenta a ucraniana Elina Svitolina em Bad Homburg (foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)
imagem cameraBia Haddad enfrenta a ucraniana Elina Svitolina em Bad Homburg (foto: Kirill Kudryavtsev / AFP)
Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThayuan Leiras,
Dia 08/08/2025
15:50
Atualizado há 2 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

Beatriz Haddad Maia, principal nome feminino do tênis brasileiro, inicia sua trajetória no WTA 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos, neste sábado (9) em torno das 13h30 (horário de brasília). A transmissão será realizada com exclusividade pelos canais ESPN, na TV fechada, e pela plataforma de streaming Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

Relacionadas

Bia Haddad Maia na derrota para a húngara Dalma Galfi (Foto: Adrian Dennis / AFP)
Bia Haddad Maia na derrota para a húngara Dalma Galfi (Foto: Adrian Dennis / AFP)

A brasileira, que avançou diretamente para a segunda rodada por ser uma das cabeças de chave, enfrentará a australiana Maya Joint, de 19 anos, atual número 45 do ranking mundial. Se vencer, Bia Haddad pega a vencedora de Ekaterina Alexandrova (15ª) e Lulu Sun (97ª).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A partida acontece após uma eliminação precoce na estreia do WTA 1000 de Montreal na última semana, o que aumenta a necessidade de um bom resultado para retomar a confiança. Este será o primeiro duelo entre a brasileira e a promissora australiana no circuito profissional.

continua após a publicidade

Ano passado, a tenista paulistana parou na segunda rodada do torneio canadense, disputado em Toronto. Na ocasião, ela se machucou, no terceiro game, do duelo contra a britânica Katie Boulter.

O torneio de Cincinnati serve como uma das principais etapas de preparação para o US Open, o último Grand Slam da temporada, que tem início no final de agosto. Um bom desempenho de Bia nos Estados Unidos é fundamental para suas pretensões na competição em Nova York.

continua após a publicidade

➡️ João Fonseca na segunda rodada de Cincinnati: onde assistir e horário

A campanha de Bia Haddad em 2022

Há três anos, em sua primeira participação no WTA canadense, Bia Haddad emplacou cinco vitórias e acabou perdendo o título para a romena Simona Halep, que conquistou o tricampeonato. Na campanha até a decisão, além da número 1 do mundo, a paulistana desbancou nomes a anfitriã Leylah Fernandez (13ª), a tcheca Karolina Pliskova (14ª) e a suíça Belinda Bencic (12ª).

Já em 2023, Bia Haddad perdeu para Leylah Fernandez na segunda rodada de Montreal.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias