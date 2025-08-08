Bia Haddad estreia em Cincinnati neste sábado; saiba horário e onde assistir
A brasileira encara a australiana Maya Joint
Beatriz Haddad Maia, principal nome feminino do tênis brasileiro, inicia sua trajetória no WTA 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos, neste sábado (9) em torno das 13h30 (horário de brasília). A transmissão será realizada com exclusividade pelos canais ESPN, na TV fechada, e pela plataforma de streaming Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
A brasileira, que avançou diretamente para a segunda rodada por ser uma das cabeças de chave, enfrentará a australiana Maya Joint, de 19 anos, atual número 45 do ranking mundial. Se vencer, Bia Haddad pega a vencedora de Ekaterina Alexandrova (15ª) e Lulu Sun (97ª).
A partida acontece após uma eliminação precoce na estreia do WTA 1000 de Montreal na última semana, o que aumenta a necessidade de um bom resultado para retomar a confiança. Este será o primeiro duelo entre a brasileira e a promissora australiana no circuito profissional.
Ano passado, a tenista paulistana parou na segunda rodada do torneio canadense, disputado em Toronto. Na ocasião, ela se machucou, no terceiro game, do duelo contra a britânica Katie Boulter.
O torneio de Cincinnati serve como uma das principais etapas de preparação para o US Open, o último Grand Slam da temporada, que tem início no final de agosto. Um bom desempenho de Bia nos Estados Unidos é fundamental para suas pretensões na competição em Nova York.
A campanha de Bia Haddad em 2022
Há três anos, em sua primeira participação no WTA canadense, Bia Haddad emplacou cinco vitórias e acabou perdendo o título para a romena Simona Halep, que conquistou o tricampeonato. Na campanha até a decisão, além da número 1 do mundo, a paulistana desbancou nomes a anfitriã Leylah Fernandez (13ª), a tcheca Karolina Pliskova (14ª) e a suíça Belinda Bencic (12ª).
Já em 2023, Bia Haddad perdeu para Leylah Fernandez na segunda rodada de Montreal.
