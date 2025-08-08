Fortaleza x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam pela 19ª rodada
Fortaleza e Botafogo se enfrentam neste sábado (9), às 20h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). O confronto, válido pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, terá transmissão exclusiva do Prime Video.
➡️ Clique para assistir no Prime Video
O Fortaleza vem de empate em 1 a 1 com o Corinthians, fora de casa, pelo Brasileirão. O Tricolor saiu na frente e sofreu o empate dos paulistas nos acréscimos do 2º tempo. O Botafogo, que perdeu para o Cruzeiro por 2 a 0 na mesma rodada, vem de vitória por 1 a 0 sobre o RB Bragantino - o resultado confirmou a vaga dos cariocas nas quartas da Copa do Brasil.
Ficha do jogo
O Tricolor é o 18º colocado na tabela do torneio, com 15 pontos. O Botafogo, em momento oposto, está em sétimo lugar, com 26 pontos.
➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza
Histórico do confronto
Fortaleza e Botafogo já se enfrentaram 22 vezes na história, com ampla vantagem carioca no retrospecto: são três vitórias do Tricolor, 14 do Alvinegro e cinco empates.
Nas partidas em solo cearense, o domínio ainda é dos botafoguenses, que soma quatro triunfos. O Fortaleza obteve duas, com quatro igualdades em tal histórico.
➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo
Confira as informações do jogo entre Fortaleza x Botafogo
✅ FICHA TÉCNICA
FORTALEZA X BOTAFOGO
BRASILEIRÃO - 19ª RODADA
📆 Data e horário: sábado, 9 de agosto de 2025, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
📺 Onde assistir: Prime Video
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS)
🚩 Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)
🖥️ VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
FORTALEZA: Vinícius Silvestre; Mancuso, Kuscevic, Gustavo Mancha e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucca Prior; Marinho, Deyverson e Breno Lopes. Técnico: Renato Paiva.
BOTAFOGO: Léo Linck; Vitinho, David Ricardo, Marçal e Alex Telles; Newton, Danilo e Savarino; Artur, Arthur Cabral e Montoro. Técnico: Davide Ancelotti.
