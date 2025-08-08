menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!

Times

Futebol

Esportes

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Fortaleza x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam pela 19ª rodada

Onde assistir Fortaleza x Botafogo (Foto: arte/Lance!)
imagem cameraFortaleza e Botafogo se enfrentam na Arena Castelão (Foto: Arte/Lance!)
Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Pereira de Souza
Fortaleza (CE)
Dia 08/08/2025
20:30
  • Matéria
  • Mais Notícias

Fortaleza e Botafogo se enfrentam neste sábado (9), às 20h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). O confronto, válido pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, terá transmissão exclusiva do Prime Video.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Clique para assistir no Prime Video

O Fortaleza vem de empate em 1 a 1 com o Corinthians, fora de casa, pelo Brasileirão. O Tricolor saiu na frente e sofreu o empate dos paulistas nos acréscimos do 2º tempo. O Botafogo, que perdeu para o Cruzeiro por 2 a 0 na mesma rodada, vem de vitória por 1 a 0 sobre o RB Bragantino - o resultado confirmou a vaga dos cariocas nas quartas da Copa do Brasil.

Ficha do jogo

FOR
Botafogo-escudo-onde-assistir
BOT
19ª rodada
Brasileirão
Data e Hora
Sábado, 9 de agosto de 2025, às 20h30 (de Brasília)
Local
Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
Árbitro
Anderson Daronco (RS)
Assistentes
Michael Stanislau (RS) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)
Var
Thiago Duarte Peixoto (SP)
Onde assistir
Clique para assistir no Prime Video

O Tricolor é o 18º colocado na tabela do torneio, com 15 pontos. O Botafogo, em momento oposto, está em sétimo lugar, com 26 pontos.

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

Histórico do confronto

Fortaleza e Botafogo já se enfrentaram 22 vezes na história, com ampla vantagem carioca no retrospecto: são três vitórias do Tricolor, 14 do Alvinegro e cinco empates.

continua após a publicidade

Nas partidas em solo cearense, o domínio ainda é dos botafoguenses, que soma quatro triunfos. O Fortaleza obteve duas, com quatro igualdades em tal histórico.

BRASILEIRO A 2024, BOTAFOGO X FORTALEZA
Partida entre Botafogo e Fortaleza, pelo Brasileirão 2024 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Confira as informações do jogo entre Fortaleza x Botafogo

✅ FICHA TÉCNICA
FORTALEZA X BOTAFOGO
BRASILEIRÃO - 19ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 9 de agosto de 2025, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
📺 Onde assistir: Prime Video

continua após a publicidade

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS)
🚩 Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)
🖥️ VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FORTALEZA: Vinícius Silvestre; Mancuso, Kuscevic, Gustavo Mancha e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucca Prior; Marinho, Deyverson e Breno Lopes. Técnico: Renato Paiva.
BOTAFOGO: Léo Linck; Vitinho, David Ricardo, Marçal e Alex Telles; Newton, Danilo e Savarino; Artur, Arthur Cabral e Montoro. Técnico: Davide Ancelotti.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias