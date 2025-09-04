menu hamburguer
Itália x Estônia: onde assistir ao vivo e prováveis escalações do jogo das Eliminatórias

Equipes se enfrentam na busca por uma vaga na Copa do Mundo

imagem cameraItália x Estônia pelas Eliminatórias da Europa (Arte: Lance!)
Itália e Estônia se enfrentam nesta sexta-feira (5), às 15h45 (de Brasília), no Gewiss Stadium, em Bérgamo, pela 5ª rodada do Grupo I das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. O duelo terá transmissão ao vivo pelo SporTV (canal fechado) e pelo Disney+ (streaming).

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A Itália chega pressionada e precisa da vitória para se manter viva na briga pela classificação. Após perder para a Noruega por 3 a 0 e vencer a Moldávia por 2 a 0, a Azzurra soma três pontos e ocupa a terceira posição do grupo. A equipe tetracampeã mundial corre o risco de ficar fora de mais uma Copa, já que não participou dos Mundiais de 2018 e 2022.

Ficha Técnica

ITA
EST
5ª Rodada
Eliminatórias Europeias Copa do Mundo 2026
Data e Hora
sexta-feira, 5 de setembro, às 15h45 (de Brasília)
Local
Gewiss Stadium, Bérgamo, Itália
Árbitro
João Pedro da Silva Pinheiro (POR)
Assistentes
Bruno Miguel Alves de Jesus (POR) e Luciano António Gomes Maia (POR)
Var
Tiago Bruno Lopes Martins (POR)
A Estônia, por outro lado, busca escrever história e disputar sua primeira Copa do Mundo. Com três pontos em quatro jogos, a equipe comandada por Jürgen Henn vem motivada após vencer a Moldávia, mas ainda enfrenta dificuldades na campanha das Eliminatórias. Para o confronto, o treinador não poderá contar com Karol Mets, lesionado, mas deve manter a base que vem atuando.

Tudo sobre o jogo entre Itália x Estônia pelas Eliminatórias (onde assistir, horário, escalações e local)

Itália x Estônia
5ª rodada — Eliminatórias Europeias Copa do Mundo 2026
📆 Data e horário: sexta-feira, 5 de setembro, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Gewiss Stadium, Bérgamo, Itália
👁️ Onde assistir: SporTV e Disney+
🟨 Árbitro: João Pedro da Silva Pinheiro (POR)
📺 VAR: Tiago Bruno Lopes Martins (POR)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Itália (Técnico: Gennaro Gattuso)
Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Mancini, Calafiori, Dimarco; Barella, Locatelli, Tonali; Politano, Kean, Zaccagni.

Estônia (Técnico: Jürgen Henn)
Hein; Tur, Kuusk, Paskotsi, Saliste; Shein, Soomets, Yakovlev, Kair, Sinyavskiy; Sappinen.

Itália x Estônia pelas Eliminatórias da Europa (Arte: Lance!)
