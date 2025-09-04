Itália e Estônia se enfrentam nesta sexta-feira (5), às 15h45 (de Brasília), no Gewiss Stadium, em Bérgamo, pela 5ª rodada do Grupo I das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. O duelo terá transmissão ao vivo pelo SporTV (canal fechado) e pelo Disney+ (streaming).

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A Itália chega pressionada e precisa da vitória para se manter viva na briga pela classificação. Após perder para a Noruega por 3 a 0 e vencer a Moldávia por 2 a 0, a Azzurra soma três pontos e ocupa a terceira posição do grupo. A equipe tetracampeã mundial corre o risco de ficar fora de mais uma Copa, já que não participou dos Mundiais de 2018 e 2022.

continua após a publicidade

Ficha Técnica ITA EST 5ª Rodada Eliminatórias Europeias Copa do Mundo 2026 Data e Hora sexta-feira, 5 de setembro, às 15h45 (de Brasília) Local Gewiss Stadium, Bérgamo, Itália Árbitro João Pedro da Silva Pinheiro (POR) Assistentes Bruno Miguel Alves de Jesus (POR) e Luciano António Gomes Maia (POR) Var Tiago Bruno Lopes Martins (POR) Onde assistir

A Estônia, por outro lado, busca escrever história e disputar sua primeira Copa do Mundo. Com três pontos em quatro jogos, a equipe comandada por Jürgen Henn vem motivada após vencer a Moldávia, mas ainda enfrenta dificuldades na campanha das Eliminatórias. Para o confronto, o treinador não poderá contar com Karol Mets, lesionado, mas deve manter a base que vem atuando.

Tudo sobre o jogo entre Itália x Estônia pelas Eliminatórias (onde assistir, horário, escalações e local)

Itália x Estônia

5ª rodada — Eliminatórias Europeias Copa do Mundo 2026

📆 Data e horário: sexta-feira, 5 de setembro, às 15h45 (de Brasília)

📍 Local: Gewiss Stadium, Bérgamo, Itália

👁️ Onde assistir: SporTV e Disney+

🟨 Árbitro: João Pedro da Silva Pinheiro (POR)

📺 VAR: Tiago Bruno Lopes Martins (POR)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Itália (Técnico: Gennaro Gattuso)

Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Mancini, Calafiori, Dimarco; Barella, Locatelli, Tonali; Politano, Kean, Zaccagni.

Estônia (Técnico: Jürgen Henn)

Hein; Tur, Kuusk, Paskotsi, Saliste; Shein, Soomets, Yakovlev, Kair, Sinyavskiy; Sappinen.

Itália x Estônia pelas Eliminatórias da Europa (Arte: Lance!)

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.