Itália x Estônia: onde assistir ao vivo e prováveis escalações do jogo das Eliminatórias
Equipes se enfrentam na busca por uma vaga na Copa do Mundo
Itália e Estônia se enfrentam nesta sexta-feira (5), às 15h45 (de Brasília), no Gewiss Stadium, em Bérgamo, pela 5ª rodada do Grupo I das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. O duelo terá transmissão ao vivo pelo SporTV (canal fechado) e pelo Disney+ (streaming).
A Itália chega pressionada e precisa da vitória para se manter viva na briga pela classificação. Após perder para a Noruega por 3 a 0 e vencer a Moldávia por 2 a 0, a Azzurra soma três pontos e ocupa a terceira posição do grupo. A equipe tetracampeã mundial corre o risco de ficar fora de mais uma Copa, já que não participou dos Mundiais de 2018 e 2022.
Ficha Técnica
A Estônia, por outro lado, busca escrever história e disputar sua primeira Copa do Mundo. Com três pontos em quatro jogos, a equipe comandada por Jürgen Henn vem motivada após vencer a Moldávia, mas ainda enfrenta dificuldades na campanha das Eliminatórias. Para o confronto, o treinador não poderá contar com Karol Mets, lesionado, mas deve manter a base que vem atuando.
Tudo sobre o jogo entre Itália x Estônia pelas Eliminatórias (onde assistir, horário, escalações e local)
Itália x Estônia
5ª rodada — Eliminatórias Europeias Copa do Mundo 2026
📆 Data e horário: sexta-feira, 5 de setembro, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Gewiss Stadium, Bérgamo, Itália
👁️ Onde assistir: SporTV e Disney+
🟨 Árbitro: João Pedro da Silva Pinheiro (POR)
📺 VAR: Tiago Bruno Lopes Martins (POR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Itália (Técnico: Gennaro Gattuso)
Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Mancini, Calafiori, Dimarco; Barella, Locatelli, Tonali; Politano, Kean, Zaccagni.
Estônia (Técnico: Jürgen Henn)
Hein; Tur, Kuusk, Paskotsi, Saliste; Shein, Soomets, Yakovlev, Kair, Sinyavskiy; Sappinen.
