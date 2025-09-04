Coritiba x Ferroviária-SP: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo pela Série B

Coritiba e Ferroviária-SP se enfrentam nesta sexta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), no Couto Pereira, em jogo da 25ª rodada da Série B. A partida será transmitida ao vivo pela Disney+ (streaming pago).

O Coxa é o segundo colocado, com 43 pontos, um ponto abaixo do líder Goiás, enquanto a Locomotiva ocupa a 13ª posição, com 31 pontos, seis acima da ZR e oito abaixo do G-4.

Coritiba x Ferroviária-SP CFC AFE 25ª rodada Série B do Brasileiro Data e Hora Sexta-feira, 5 de setembro de 2025, às 21h30 (de Brasília) Local Couto Pereira, em Curitiba (PR) Árbitro Bruno Arleu de Araujo (RJ) Assistentes Luiz Claudio Regazone (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ) Var Emerson de Almeida Ferreira (MG) Onde assistir

Como chegam os dois times?

O Coritiba vem de derrota por 1 a 0 para o Operário-PR, fora de casa, e encerrou a sequência invicta de seis jogos, com três vitórias e três empates. Em casa, o Coxa não vence há quatro partidas, com uma derrota e três empates seguidos - o último triunfo foi por 2 a 0 contra o Volta Redonda, em 4 de julho, pela 15ª rodada.

O treinador Mozart tem os retornos do goleiro Pedro Morisco, do meia Josué e do atacante Lucas Ronier, que cumpriram suspensão e voltam naturalmente ao time titular. Por outro lado, o zagueiro/volante Jacy, o meio-campista Sebástian Gómez e o atacante Nicolas Careca cumprem suspensão. Tiago Cóser deve entrar na zaga, enquanto Wallisson e Vini Paulista brigam pela vaga no meio-campo. No ataque, Rodrigo Rodrigues coloca Gustavo Coutinho no banco.

A Ferroviária-SP abriu dois gols de vantagem, mas empatou em 2 a 2 com o Cuiabá, em casa, e aumentou a invencibilidade na Série B para sete jogos, com três vitórias e quatro empates. No returno, a Locomotiva tem a segunda melhor campanha (3V, 2D, 0d), atrás da Chapecoense, que tem melhor saldo de gols (11 a 9).

Para o jogo, o técnico Vinícius Bergantin tem a baixa do zagueiro Ronaldo Alves, suspenso, enquanto o lateral-direito Lucas Rodrigues e os meias Netinho e Albano são dúvidas. Já o meia-atacante Fabrício Daniel volta de suspensão.

Confira as informações do jogo entre Coritiba e Ferroviária-SP pela Série B

✅ FICHA TÉCNICA

CORITIBA X FERROVIÁRIA-SP

25ª RODADA - SÉRIE B DO BRASILEIRO

📆 Data e horário: Sexta-feira (5), às 21h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming pago)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

🚩 Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORITIBA (Técnico: Mozart)

Pedro Morisco; Zeca, Maicon, Tiago Cóser e João Almeida; Filipe Machado, Wallisson (Vini Paulista) e Josué; Lucas Ronier, Clayson (Iury Castilho) e Rodrigo Rodrigues.

FERROVIÁRIA-SP (Técnico: Vinícius Bergantin)

Dênis Júnior; Kevin, Maycon (João Ramos), Gustavo Medina e Edson Lucas; Ricardinho, Alencar e Ian Lucas; Juninho (Zé Hugo), Fabrício Daniel e Carlão.