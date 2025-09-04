Ucrânia x França: onde assistir e prováveis escalações do jogo das Eliminatórias
Equipes se enfrentam em busca de uma vaga para a Copa do Mundo
- Matéria
- Mais Notícias
Ucrânia e França se enfrentam nesta sexta-feira (5), às 15h45 (de Brasília), no Estádio Municipal de Breslávia, na Polônia, pela 5ª rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. O duelo terá transmissão ao vivo da ESPN (canal fechado) e do Disney+ (streaming).
Relacionadas
- Futebol Internacional
Jornal espanhol destaca jogador do Arsenal em vitória da Espanha: ‘Real Madrid perdeu’
Futebol Internacional04/09/2025
- Futebol Internacional
Com Yamal decidindo, Espanha vence Bulgária com tranquilidade
Futebol Internacional04/09/2025
- Futebol Internacional
Haaland detona ex-clube: ‘Que m**** está acontecendo?’
Futebol Internacional04/09/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
A Ucrânia chega embalada após vencer a Nova Zelândia em amistoso por 2 a 1 e busca estrear nas Eliminatórias com o pé direito. O objetivo da seleção comandada por Sergiy Rebrov é voltar ao Mundial depois de mais de 20 anos, já que a última participação foi em 2006, na Alemanha.
Ficha Técnica
A França, por sua vez, inicia a caminhada como uma das grandes favoritas ao título do torneio. Mesmo com a terceira colocação na última Liga das Nações, a equipe de Didier Deschamps mantém a confiança em alta. Com Mbappé como principal estrela, os “Bleus” querem largar na frente e confirmar a superioridade dentro do Grupo D.
Tudo sobre FC Augsburg x Bayern de Munique (onde assistir, horário, escalações e local):
Ucrânia x França
5ª rodada — Eliminatórias Europeias Copa do Mundo 2026
📆 Data e horário: sexta-feira, 5 de setembro, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Municipal de Breslávia, Polônia
👁️ Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Ucrânia (Técnico: Sergiy Rebrov)
Riznyk; Konoplya, Zabarnyi, Bondar, Matviienko; Yarmolyuk, Kalyuzhnyi, Zubkov, Sudakov, Bondarenko; Dovbyk.
França (Técnico: Didier Deschamps)
Maignan; Koundé, Upamecano, Konaté, Hernández; Tchouaméni, Rabiot, Doué; Dembelé, Thuram, Mbappé.
📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias