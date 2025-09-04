menu hamburguer
Ucrânia x França: onde assistir e prováveis escalações do jogo das Eliminatórias

Equipes se enfrentam em busca de uma vaga para a Copa do Mundo

imagem cameraUcrânia x França pelas Eliminatórias da Europa (Arte: Lance!)
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/09/2025
19:58
Ucrânia e França se enfrentam nesta sexta-feira (5), às 15h45 (de Brasília), no Estádio Municipal de Breslávia, na Polônia, pela 5ª rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. O duelo terá transmissão ao vivo da ESPN (canal fechado) e do Disney+ (streaming).

A Ucrânia chega embalada após vencer a Nova Zelândia em amistoso por 2 a 1 e busca estrear nas Eliminatórias com o pé direito. O objetivo da seleção comandada por Sergiy Rebrov é voltar ao Mundial depois de mais de 20 anos, já que a última participação foi em 2006, na Alemanha.

Ficha Técnica

UCR
FRA
5ª Rodada
Eliminatórias Europeias Copa do Mundo 2026
Data e Hora
sexta-feira, 5 de setembro, às 15h45 (de Brasília)
Local
Estádio Municipal de Breslávia, Polônia
Árbitro
Danny Makkelie (HOL)
Assistentes
Hessel Steegstra (HOL) e Jan de Vries (HOL)
Var
Dennis Higler (HOL)
Onde assistir

A França, por sua vez, inicia a caminhada como uma das grandes favoritas ao título do torneio. Mesmo com a terceira colocação na última Liga das Nações, a equipe de Didier Deschamps mantém a confiança em alta. Com Mbappé como principal estrela, os “Bleus” querem largar na frente e confirmar a superioridade dentro do Grupo D.

Tudo sobre FC Augsburg x Bayern de Munique (onde assistir, horário, escalações e local):

Ucrânia x França
5ª rodada — Eliminatórias Europeias Copa do Mundo 2026
📆 Data e horário: sexta-feira, 5 de setembro, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Municipal de Breslávia, Polônia
👁️ Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Ucrânia (Técnico: Sergiy Rebrov)
Riznyk; Konoplya, Zabarnyi, Bondar, Matviienko; Yarmolyuk, Kalyuzhnyi, Zubkov, Sudakov, Bondarenko; Dovbyk.

França (Técnico: Didier Deschamps)
Maignan; Koundé, Upamecano, Konaté, Hernández; Tchouaméni, Rabiot, Doué; Dembelé, Thuram, Mbappé.

